Čestitka zagrebačkog nadbiskupa: Pravedno društvo ne gradi se riječima nego poštenjem
Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uputio je u srijedu božićnu čestitku vjernicima i ljudima dobre volje u domovini i izvan nje, podsjetio je kako naš narod nosi teško breme prošlih stradanja, te je pozvao da ne dopustimo da nas prošlost trajno razdvaja već da izaberemo budućnost.
"Živimo u vremenu napetosti podjela i nesigurnosti. Svijet je ranjen ratovima, nepovjerenjem, strahom od budućnosti, a upravo u takvo vrijeme Bog dolazi tiho. Ne dolazi u buci moći nego u tišini štalice. Ne dolazi s prijetnjom nego s djetetom, ne dolazi vladati silom nego osvajati ljubavlju. U tom djetetu Bog nam daruje ono što nam najviše nedostaje - mir", istaknuo je Dražen Kutleša u čestitki.
Ove godine, kaže, Božić slavimo u ozračju crkvene jubilejske godine spominjući se također važnih obljetnica naše povijesti.
One nas podsjećaju koliko je mir dragocjen i koliko je krhka ljudska sigurnost. Uče nas da se mir ne rađa iz interesa nego iz obraćenja, ne iz nametanja nego iz praštanja, ne iz moći, nego iz poniznosti srca. Anđeoski mir koji se rađa u Betlehemu nije tek odsutnost sukoba. To je mir koji se gradi na četiri čvrsta stupa - na istini, na pravdi, na ljubavi i na slobodi, ističe zagrebački nadbiskup.
Bez istine, kaže, nema povjerenja, bez povjerenja nema mira. U betlehemskom djetetu Bog nam objavljuje istinu o sebi i o čovjeku - da je svaki ljudski život svet, da svaki čovjek ima dostojanstvo, da nitko nije suvišan. Istina oslobađa savjest, razbija laži, liječi sjećanje. Naš se narod u miru može učvrstiti samo ako se ne boji istine ni o svojoj veličini ni o svojim ranama jer Isusove riječi ostaju trajni temelj - Istina će vas osloboditi, naglasio je Kutleša.
Mir, kaže, bez pravde uvijek je krhak i kratkoga vijeka. "Božić nas usmjerava prema čovjeku na rubu, prema siromašnima, bolesnima, starijima, napuštenima, mladima koji priželjkuju bolju budućnost u vlastitoj domovini. Pravedno društvo ne gradi se riječima nego poštenjem, odgovornošću, brigom za najslabije. Tamo gdje se čovjeku oduzima dostojanstvo tamo se gubi i mir, a gdje se čovjek podiže ondje raste i nada.
Božić nas poziva na konkretne korake pomirenja na oprost u obiteljima na pruženu ruku ondje gdje se šutnja uvukla među ljude, na obnovljene odnose među onima koji su se udaljili", navodi zagrebački nadbiskup.
Draga braćo i sestre, mir koji naviještaju anđeli ne rađa se u velikim dvoranama nego u tišini srca, rađa se pred jaslicama, u molitvi, u ispovijedi, u oproštenoj uvredi, u kruhu podijeljenom s potrebitima, rađa se ondje gdje čovjek dopušta Bogu da ga dotakne. Naš narod nosi teško breme prošlih stradanja, ali i veliko bogatstvo vjere, dobrote i solidarnosti. Zato večeras iznova izgovaramo: ne dopustimo da nas prošlost trajno razdvaja. Izaberimo budućnost koja nas može povezati, poručio je zagrebački nabiskup mons. Dražen Kutleša.
Zajedništvo, kaže, nije ukidanje razlika, ono je podjela ljubavi nad ranama podjela.
Posebno se obratio 'onima kojima je je povjerena briga za opće dobro' pozvavši ih da budu graditelji mostova a ne zidova, da ne hrane podjele i ne koriste rane naroda za prolazne pobjede.
Neka Krist rođen u tišini betlehemske noći bude rođen i u vašim srcima, neka donese mir vašim obiteljima, vašim brigama, vašim međuljudskim odnosima. Neka našu domovinu učini zemljom nade, pomirenja i blagoslova! Svima vama želim od srca sretan i blagoslovljen Božić ispunjen mirom koji svijet ne može dati i neka nova godina bude hod u svjetlu Kristove istine, pravde, ljubavi i slobode, stoji na kraju čestitke zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše.
