Čestitka zagrebačkog nadbiskupa: Pravedno društvo ne gradi se riječima nego poštenjem

One nas podsjećaju koliko je mir dragocjen i koliko je krhka ljudska sigurnost. Uče nas da se mir ne rađa iz interesa nego iz obraćenja, ne iz nametanja nego iz praštanja, ne iz moći, nego iz poniznosti srca. Anđeoski mir koji se rađa u Betlehemu nije tek odsutnost sukoba. To je mir koji se gradi na četiri čvrsta stupa - na istini, na pravdi, na ljubavi i na slobodi, ističe zagrebački nadbiskup.