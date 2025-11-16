Nadbiskup Kutleša: "Ako se Crkva ne brine za siromahe, nije na pravom putu"

"Kada svijet zahvati hladnoća egoizma, kršćani su pozvani uložiti ognjište dobrote. Bog želi da i mi budemo siromašni duhom; svjesni da bez njega nemamo ništa; otvoreni nadi njegove dobrote. Tek tada možemo služiti drugima ne uzdižući se iznad njih, nego ljubeći ih kao svoju braću. To posebno vrijedi za one koji pomažu siromasima, bilo materijalno, bilo duhovno. Činimo to u poniznosti, svjesni da sami puno toga moramo naučiti od onih kojima služimo", poručio je Kutleša.