Oglas

JEDAN OZLIJEĐENI

VIDEO / Za dlaku izbjegnut sudar zrakoplova u sidnejskoj zračnoj luci

author
Hina
|
09. kol. 2026. 11:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Screenshot Turbine Traveller/X
Screenshot Turbine Traveller/X

Zrakoplov Jetstara Airbus A320 i Boeing 777 Qatar Airwaysa u nedjelju su jedva izbjegli sudar na pisti zračne luke u Sydneyju, priopćio je Australski ured za sigurnost prometa (ATSB), koji je pokrenuo istragu o incidentu.

Oglas

Zrakoplov Jetstara kretao se prema uzletnoj stazi za let prema saveznoj državi Queensland kada je posada ugledala zrakoplov Qatar Airwaysa, koji je vukao tegljač, vrlo blizu njihove piste, navodi ATSB.

"Oba zrakoplova naglo su zaustavljena“, priopćio je ured.

Jedan član kabinskog osoblja u zrakoplovu Jetstara ozlijeđen je, a oštećena je i veza između prednjeg stajnog trapa zrakoplova Qatar Airwaysa i tegljača za vuču zrakoplova, navodi ATSB.

Jetstar, niskotarifna podružnica australskog nacionalnog prijevoznika Qantasa, također je priopćio da istražuje incident.

"Naš zrakoplov slijedio je upute kontrole zračnog prometa kada su piloti morali naglo zakočiti nakon što se drugi zrakoplov našao u neposrednoj blizini“, rekao je glasnogovornik Jetstara.

Pročitajte još

Teme
australija sudar zrakoplova

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ