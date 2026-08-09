VIDEO / Za dlaku izbjegnut sudar zrakoplova u sidnejskoj zračnoj luci

Screenshot Turbine Traveller/X

Zrakoplov Jetstara Airbus A320 i Boeing 777 Qatar Airwaysa u nedjelju su jedva izbjegli sudar na pisti zračne luke u Sydneyju, priopćio je Australski ured za sigurnost prometa (ATSB), koji je pokrenuo istragu o incidentu.

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Zrakoplov Jetstara kretao se prema uzletnoj stazi za let prema saveznoj državi Queensland kada je posada ugledala zrakoplov Qatar Airwaysa, koji je vukao tegljač, vrlo blizu njihove piste, navodi ATSB.

"Oba zrakoplova naglo su zaustavljena“, priopćio je ured.

Jedan član kabinskog osoblja u zrakoplovu Jetstara ozlijeđen je, a oštećena je i veza između prednjeg stajnog trapa zrakoplova Qatar Airwaysa i tegljača za vuču zrakoplova, navodi ATSB.

A Jetstar Airbus A320 and a Qatar Airways Boeing 777 narrowly avoided a collision during ground operations at Sydney Airport at around 07:00 local time this morning.



The Jetstar A320, operating flight JQ402 to the Gold Coast, was taxiing under its own power toward the runway for… pic.twitter.com/JwGURCZGIO — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 9, 2026

Jetstar, niskotarifna podružnica australskog nacionalnog prijevoznika Qantasa, također je priopćio da istražuje incident.

"Naš zrakoplov slijedio je upute kontrole zračnog prometa kada su piloti morali naglo zakočiti nakon što se drugi zrakoplov našao u neposrednoj blizini“, rekao je glasnogovornik Jetstara.

🚨 JETSTAR CREW MEMBER HURT IN SYDNEY NEAR-COLLISION WITH QATAR JET SUNDAY MORNING.



A dramatic near-miss unfolded on the tarmac at Sydney Airport this morning when a Jetstar Airbus A320 and a Qatar Airways Boeing 777 came within feet of a collision.



✈️ The Jetstar aircraft… pic.twitter.com/UfWrMJl7jU — FL360aero (@fl360aero) August 9, 2026