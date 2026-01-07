Čišćenje snijega oko zgrada: Što su dužni stanari, a što propisuje zakon

"Pozvao bih prije svega građane na solidarnost, neovisno o zakonskim odredbama, a pričamo prvenstveno o Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, odnosno Pravilniku o kućnom redu u zgradama koji je donešen na temelju tog zakona. On poziva sve korisnike stanova na obvezu organizacije čišćenja snijega i leda sa krovova i prilaznih puteva zgrada. Postoji i Odluka o komunalnom redu koji također propisuje obvezu stanara za čišćenja prilaza i krovova, neovisno radi li se o zgradama ili obiteljskim kućama", rekao je Direktor Tehničkih poslova Domagoj Šešok.