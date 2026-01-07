Čišćenje snijega oko zgrada: Što su dužni stanari, a što propisuje zakon

Naša Maja Štrbac razgovarala je s Direktorom Sektora tehničkih poslova Domagojem Šešokom.
Oglas
Kako je uređeno čišćenje snijega oko zgrada?
"Pozvao bih prije svega građane na solidarnost, neovisno o zakonskim odredbama, a pričamo prvenstveno o Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, odnosno Pravilniku o kućnom redu u zgradama koji je donešen na temelju tog zakona. On poziva sve korisnike stanova na obvezu organizacije čišćenja snijega i leda sa krovova i prilaznih puteva zgrada. Postoji i Odluka o komunalnom redu koji također propisuje obvezu stanara za čišćenja prilaza i krovova, neovisno radi li se o zgradama ili obiteljskim kućama", rekao je Direktor Tehničkih poslova Domagoj Šešok.
Što propisuje Zakon?
"Ako pričamo o zgradama i objektima koji podliježu Registru zajednice suvlasnika - oni su obvezni očistiti sve prilazne puteve i hodne površine, kao i krovove na njihovoj čestici", rekao je.
Vlasnici zgrada, napominje, moraju voditi računa da su svi prilazni putevi zgradama - prohodni i očišćeni.
"Čisto da bismo omogućili funkcioniranje svih dijelova grada, apeliram, ne samo zbog starijih, već i zbog majka s djecom, ljudi u kolicima...", rekao je.
Na pitanje kako se uređuje da stanari provode ono što vlasnici zgrada propišu, kaže da imena i prezime samih vlasnika nekretnine ne bi smjeli biti izvješena na oglasnu ploču zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka.
"Predlažemo vid organizacije prema etaži, npr. 1. kat danas, 2. kat sutra i u nekim smjenama. Drugo, na samim suvlasnicima je provedba organizacija čišćenja snijega i leda. U slučaju da imamo opasan led na krovovima postoje službe koje se mogu kontakirati, a prije svega upravitelj, kako bi se uklonio taj opasan led", rekao je.
Koje su kazne za one koji se ne pridržavaju zakona?
"Kazne su propisane Odlukom o koumalnom gospodarstvu, ali i Pravilnikom o kućnom redu tako da ne možemo pričati o točnom iznosu. Mislim da neće imati potrebe za kaznama, a nismo i godinama imali ovakvu količinu snijega pa vjerujem da će građani biti solidarni, a treba malo i uživati", naglasio je za kraj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas