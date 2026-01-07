"Bilo je dobro, toplo, sjedili smo, pričali, družili se. Poslužili su nam sokove, slatkiše i što bi više htjeli? Kondukter je išao i sve što smo pitali nam je objasnio."

"Ne možemo se požaliti, imali smo sendviče, sok, malo smo odrijemali. Nije bilo strašno, nije zgodno ostati u nevremenu, ali preživjeli smo. Nije bilo hladno, bilo je toplo. Nije nas bilo strah, bio je mrak, nismo ni vidjeli što je vani. Pokušali su organizirati prijevoz, autobusi nisu mogli voziti, na pruzi su bila stabla, pokušali su to riješiti, trudili su se."

"Iz Karlovca sam i vozio sam se 20 sati. Bilo je OK, ubilo nas je iščekivanje, ali moram pohvaliti osoblje, potrudili su se da bude što ugodnije. Bilo je nezgodno, autobusi nisu vozili jer su ceste zatvorene, automobili nisu vozili, autocesta je bila prazna. Vožnja inače traje 7, 8 sati, a sada je trajala 20 sati."