VIDEO / Putnici "vlaka u snijegu" opisali su nam putovanje dugo 21 sat
Putnici vlaka 523 koji je u utorak u 13,49 sati krenuo iz Zagreba prema Splitu stigli su na odredište u srijedu oko 11 sati nakon što je vlak bio zaustavljen na kolodvoru Knin zbog oštećenja stakla na lokomotivi izazvanog granom koja je pod snježnim nanosom ušla u profil pruge.
Zbog zatvorene pruge između kolodvora Knin i Kosovo nagibni vlak koji je poslan po putnike nije mogao nastaviti vožnju, a s obzirom na nemogućnost ispostavljanja zamjenskih autobusa, putnici su čekali na otvaranje pruge. Tijekom čekanja putnici su informirani sukladno raspoloživim podacima, a HŽPP im je podijelio hranu i piće, priopćio je HŽ.
U srijedu je zbog istih razloga otkazan i vlak 520 (Split 7:54 - Zagreb GK 16:04). Putnicima se HŽPP ispričava zbog nastalih neugodnosti te ih moli da neiskorištene karte vrate na blagajni ili pošalju na e-mail [email protected] kako bi im bio vraćen cijeli iznos.
Putnici su nakon duge vožnje i čekanja u Kninu opisali putovanje:
"Bilo je dobro, toplo, sjedili smo, pričali, družili se. Poslužili su nam sokove, slatkiše i što bi više htjeli? Kondukter je išao i sve što smo pitali nam je objasnio."
"Ne možemo se požaliti, imali smo sendviče, sok, malo smo odrijemali. Nije bilo strašno, nije zgodno ostati u nevremenu, ali preživjeli smo. Nije bilo hladno, bilo je toplo. Nije nas bilo strah, bio je mrak, nismo ni vidjeli što je vani. Pokušali su organizirati prijevoz, autobusi nisu mogli voziti, na pruzi su bila stabla, pokušali su to riješiti, trudili su se."
"Iz Karlovca sam i vozio sam se 20 sati. Bilo je OK, ubilo nas je iščekivanje, ali moram pohvaliti osoblje, potrudili su se da bude što ugodnije. Bilo je nezgodno, autobusi nisu vozili jer su ceste zatvorene, automobili nisu vozili, autocesta je bila prazna. Vožnja inače traje 7, 8 sati, a sada je trajala 20 sati."
