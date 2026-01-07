FOTO / Snježni rekord i dalje drži Zavižan, u Zagrebu se nastavlja čišćenje snijega

S druge strane, snijeg u Zagrebu razveselio je dio građana koji su jučer poslijepodne s djecom i ljubimcima izašli na ulice, parkove i nasip gdje su se šetali, grudali, sanjkali i radili snjegoviće. Najmlađima od njih to su bile i prve prave snježne radosti u gradu s obzirom na sve toplije zime i sve manje snijega.