obavijest građanima

Civilna zaštita izdala upozorenje građanima: "Ostanite mirni"

N1 Info
04. lis. 2025. 10:33
Svake prve subote u mjesecu, osim ako na taj dan pada blagdan, provodi se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje.

Ravnateljstvo civilne zaštite upozorilo je građane da će se u subotu u podne provesti redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje.

Riječ je o uobičajenoj aktivnosti koja se provodi svake prve subote u mjesecu, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.

"Obavještavamo građane koji čuju zvuk sirene da ostanu mirni. Zahvaljujemo građanima na suradnji i razumijevanju", stoji u priopćenju Ravnateljstva civilne zaštite.

Ravnateljstvo civilne zaštite

