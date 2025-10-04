Njemački automobilski div otpušta još 7600 radnika

Sada će ZF otpustiti 7600 zaposlenika u njemačkoj centrali u odjelu električnih automobila kako bi smanjio troškove.
Automobilski div ZF proizvodi sve, od mjenjača do automobila bez vozača. Ima 160.000 zaposlenika, ali sada se bori za opstanak. Već ovog ljeta 14.000 radnika bilo je prisiljeno napustiti kompaniju. Sada će otpustiti 7600 zaposlenika u njemačkoj centrali u odjelu električnih automobila kako bi smanjio troškove, piše HAK.
To je četvrtina svih zaposlenika koji rade s pogonskim sklopovima za električne automobile.
Njemačku automobilsku industriju potresa val bankrota
ZF-ova obavijest dolazi samo nekoliko dana nakon što je postalo jasno da će Bosch morati otpustiti 13.000 zaposlenika u svojim automobilskim odjelima. Istovremeno, njemačku automobilsku industriju potresa val bankrota među proizvođačima autodijelova.
Samo ove godine propalo je 36 dobavljača. Nova analiza Bloomberga predviđa da će do 2030. nestati gotovo 100.000 radnih mjesta. Mnoga će se radna mjesta preseliti u Kinu jer proizvođači automobila moraju smanjiti troškove i kupovati jeftinije dijelove.
ZF radi s najvažnijim markama u autoindustriji: BMW-om, Volkswagenom…
