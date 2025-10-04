Njemački automobilski div otpušta još 7600 radnika

Automobilski div ZF proizvodi sve, od mjenjača do automobila bez vozača. Ima 160.000 zaposlenika, ali sada se bori za opstanak. Već ovog ljeta 14.000 radnika bilo je prisiljeno napustiti kompaniju. Sada će otpustiti 7600 zaposlenika u njemačkoj centrali u odjelu električnih automobila kako bi smanjio troškove, piše HAK.