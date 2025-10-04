Velike promjene na autocesti A3: Dio koji je godinama bio zapušten sada će doživjeti preobrazbu

Trenutačno je u tijeku generalna rekonstrukcija odmorišta Zagreb, koja uključuje izgradnju novog priključka s pristupom iz oba smjera autoceste, uređenje cjelokupnog odmorišta te izgradnju suvremenih pratećih uslužnih sadržaja. Generalna rekonstrukcija provodi se i na odmorištima Kraljeva Velika – sjever i jug, gdje se grade i dva nova ugostiteljska objekta sa smještajnim kapacitetima koji će udovoljavati zahtjevima Halal certifikata. Za odmorišta Marsonia, Staro Petrovo Selo – sjever, Brodski Stupnik – jug i Spačvanska šuma provode se pripremne aktivnosti, koje uključuju izradu projektne dokumentacije i rješavanje upravnih procedura za ishođenje odobrenja. Hrvatske autoceste ističu da je svrha modernizacije ponajprije podizanje kvalitete usluge i sigurnosti te povećanje udobnosti putovanja. Obnovom se nastoji oživjeti sustav odmorišta koji je godinama bio zapušten, čime se dodatno pridonosi boljoj prometnoj povezanosti i kvalitetnijem iskustvu svih putnika. Vrijednost radova generalnih rekonstrukcija pojedinog odmorišta je od 2 do 8,5 milijuna eura, dok su investicije u nove prateće uslužne objekte obveza ugovornog korisnika cestovnog zemljišta.