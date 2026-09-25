SVEOPĆA NEVJERICA
"Kutija za alat. Sklepano. Propuh-baraka. Novi najružniji..." Evo kako ste komentirali idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru
U četvrtak je predstavljeno prvonagrađeno idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru i Sportsko-rekreacijskog centra Svetice. Riječ je o djelu arhitektonskog studija VG13 Architects Studio Associato iz Milana koje potpisuju arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi, a odabrano je među 88 radova pristiglih iz dvadesetak zemalja.
Kako je objavio Grad Zagreb, uskoro će započeti ugovaranje projektiranja novog nogometnog stadiona kao preduvjet za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole te pripremu cjelokupne dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova. Radovi bi počeli 2029. godine, a uklanjanje starog stadiona iduće godine.
A te iduće godine bit će točno trideset godina otkako je "započela" gradnja novog stadiona u Maksimiru.
Novi stadion "gradi" se već 30 godina
Naime, u srpnju davne 1997. godine tadašnji direktor tadašnjeg NK Croatia iliti Dinama Mirko Novosel najavio je rekonstrukciju stadiona radi prilagodbe propisima za odigravanje međunarodnih utakmica, ali i komercijalizacije prostora samog stadiona. Iste godine, kako piše u članku "Maksimirska saga" na stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ) arhitekti Branko Kincl i Nikola Filipović, kojima je povjeren posao, izrađuju prvi projekt preuređivanja stadiona.
"Time je službeno je započeta obnova po željama 'najdražeg navijača' (Franje Tuđmana, nap.a.) ne mareći za uobičajene procedure. Početni projekt je izgradnjom nove sjeverne i zapadne tribine planirao 65.000 gledatelja. Koristeći naslijeđenu ikonografiju stadiona i masovnih okupljanja, usred maksimirske šume niče golema staklena uglovnica koja reflektira odraze šume i neba", piše u spomenutom tekstu.
Kratka kronologija "Maksimirske sage"
Nakon što je sljedeće, 1998. godine srušena sjeverna tribina, Novosel je najavio izgradnju nove do proljeća 1999. godine, a završetak svih radova na stadionu do sredine 2000. godine. No u zimu 1999. godine, otprilike u vrijeme kada je umro Tuđman, radovi su obustavljeni. Potom se, u proljeće 2001. godine oglasio tada još friški gradonačelnik Zagreba Milan Bandić rekavši da za dovršetak sjeverne i radove na zapadnoj tribini treba još 15-ak milijuna tadašnjih njemačkih maraka. Sljedeće, 2002. godine Bandić je najavio dovršetak radova do srpnja 2003. da bi u proljeće 2003. godine gradonačelnica Vlasta Pavić (koja je obnašala tu dužnost nakon Bandićevog privremenog povlačenja zbog incidenta u kojemu je uhvaćen kako vozi u pijanim stanju, nap.a.) najavila završetak radova - do kraja 2004. godine.
Nakon što se vratio u gradonačelničku fotelju, Bandić je potkraj 2004. najavio završetak obnove stadiona do kraja 2006. ili početka 2007. godine. No ni to se nije ostvarilo, a u međuvremenu su predložena nova i jeftinija rješenja poput gradnje stadiona na Laništu.
U doba velike globalne recesije koja se u Hrvatskoj protegnula duže nego drugdje, Bandić je u proljeće 2010. poručio da bi stadion Maksimir "trebalo konzervirati na deset godina jer sada nije vrijeme za gradnju velebnih zdanja". Dvije godine kasnije Grad je odustao od rekonstrukcije, ali i gradnje novog stadiona, a natječaj s austrijskom tvrtkom koja je trebala obaviti taj posao, poništen je.
Potom se potkraj 2013. Bandić ponovno oglasio poručivši da će stadion - sve tribine uključujući natkrivanje sjeverne i zapadne, biti obnovljen do 2015. godine. No tek potkraj 2015. Grad je raspisao natječaj za obnovu i natkrivanje sjeverne i zapadne tribine. U međuvremenu je GNK Dinamo najavio kako je spreman vlastitim sredstvima financirati gradnju novog stadiona, ali je koncem 2019. ustuknuo s tom ambicijom pa najavio da će ga ipak graditi u partnerstvu s Gradom. U proljeće 2020. gradska uprava opet je najavila gradnju novog stadiona na mjestu postojećeg u Maksimiru 2022. godine, a onda je novi gradonačelnik Tomislav Tomašević 2024. najavio rušenje i izgradnju novog stadiona do 2028. godine. Dio tog plana je i ovotjedni odabir idejnog rješenja novog stadiona.
"Izgleda malo bolje od starog"
No čim su mediji u četvrtak objavili vijest o odabranom prvonagrađenom rješenju skupa s vizualizacijama novog stadiona, na portalima i društvenim mrežama zakotrljala se lavina komentara. Malo bi bilo reći - kritički intoniranih, jer su skoro svi negativni.
I komentari podno tekstova s našeg portala odabranom idejnom rješenju novog stadiona prenesenih na Facebooku u velikoj većini su ili ironični ili gnjevni, a zajednički im je nazivnik nevjerica spram toga kako će stadion izgledati kada (i ako) bude izgrađen.
Evo nekih:
"Ovo će biti najružniji novi stadion u Europi. Nemojte rušit Maksimir. Ljepši je od ovoga."
"OK, ako ćemo iskreno, morate priznati da izgleda malo bolje od starog."
"Za to postoji riječ - sklepano."
"Sličan je ovom današnjem ruglu, svaka tribina za sebe."
"Izgleda kao neka pilana u Norveškoj za obradu trupaca."
"Kutija od pošte!"
"Kutija za alat iz Bauhausa."
"Da je Dinamo trećeligaš mogao bi biti ponosan na ovakvo rješenje."
"Ljepši je onaj u Kranjčevićevoj."
"Izgleda kao da se je rastvorio iz neke dječje slikovnice s figurama na rasklapanje."
"Propuh baraka."
"Taj se neće graditi sigurno."
"To im neće proći. Peticije se već potpisuju. Sramota."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
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