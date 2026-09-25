"Kutija za alat. Sklepano. Propuh-baraka. Novi najružniji..." Evo kako ste komentirali idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru

Nakon što je sljedeće, 1998. godine srušena sjeverna tribina, Novosel je najavio izgradnju nove do proljeća 1999. godine, a završetak svih radova na stadionu do sredine 2000. godine. No u zimu 1999. godine, otprilike u vrijeme kada je umro Tuđman, radovi su obustavljeni. Potom se, u proljeće 2001. godine oglasio tada još friški gradonačelnik Zagreba Milan Bandić rekavši da za dovršetak sjeverne i radove na zapadnoj tribini treba još 15-ak milijuna tadašnjih njemačkih maraka. Sljedeće, 2002. godine Bandić je najavio dovršetak radova do srpnja 2003. da bi u proljeće 2003. godine gradonačelnica Vlasta Pavić (koja je obnašala tu dužnost nakon Bandićevog privremenog povlačenja zbog incidenta u kojemu je uhvaćen kako vozi u pijanim stanju, nap.a.) najavila završetak radova - do kraja 2004. godine.