"Vizionar godine"
Damir Sabol: Vizionari su nerijetko neshvaćeni, rekao bih i kritizirani
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Damir Sabol, član žirija nagrade "Vizionar godine".
"Vizionari su ljudi koji imaju neki cilj, koji žele nešto postići, često nešto što ljudi odmah ne razumiju pa kasnije shvati. Prema tom cilju i toj ideji posvećeno rade, tako ja to vidim", kazao je Damir Sabol za početak, iznijevši svoju viziju "vizionara", kao član žirija nagrade "Vizionar godine", koja će se dodijeliti danas u 13 sati.
"Vidio sam da se svijet mijenja"
"To je veliko davanje sebe u neku ideju. Vidite da postoji prilika i želite dovesti sebe, svoju tvrtku ili svoje društvu do točke koja je bolja. Ja sam dobio viziju gdje želimo doći, vidio sam da se svijet mijenja. Na tome se uporno radi. Meni je, iz moje perspektive, uspjelo. Treba prepoznati i vidjeti kako to drugi rade, ne samo u tehnološkom sektoru", dodao je.
Pa ipak, Sabol napominje kako su takvi ljudi, po njegovom mišljenju, često neshvaćeni.
"Vizionari su nerijetko neshvaćeni, rekao bih i kritizirani. Teško je kod nas biti uspješan. Naći ćete puno otpora, ali to je isto dio puta, treba se s tim nositi. To je jedna od stvari koje nisu lake. Dolazite s novim idejama, naravno da ljudi ne razumiju, da razumiju svi bi bili vizionari."
"Nije riječ samo o tehnologiji i biznisu, imamo i kategoriju društva. Bitno je pokazati nove ideje i nov pristup. Polarizirani smo sve više u nekakvim plemenima, ali postoje veliki napori kako to prevladati. Živimo u svijetu koji je jako izazovan, tu nam nove ideje i pristupi jako dobro dođu."
"Pred nama su izazovna vremena"
Tvrdi kako su pred nama novi izazovi, te da nam trebaju i nova rješenja.
"Pred nama su izazovna vremena, geopolitički i tehnološki. Tehnologija strašno mijenja svijet, moramo biti spremni. Ne razumijemo uvijek posljedice, treba nam 10-15 godina da ih razumijemo, tako da bi nam i vizija izazova koji dolaze i rješenja koje trebamo isto jako dobro došla. Umjetna inteligencija, društvene mreže, obrazovanje u novim vremenima, to su sve veliki izazovi koji su ispred nas."
Usprkos tome, Sabol kaže da je optimist te da ključ vidi u - suradnji.
"Moramo biti optimisti. Dolazi nam velika promjena, to je veliki izazov za društvo i sve nas. Ljudi se pitaju kako će izgledati budućnost njihovog posla, ima li smisla učiti ono što sada uče... To je sigurno ogroman izazov. Moramo surađivati, nije samo na tehnolozima da to određuju, treba nam pomoć: psiholozi, sociolozi, treba raditi istraživanja, ključ je u suradnji."
"Sigurno će biti šokova..."
"Vjerujem da se mi kao društvo možemo s time nositi. Sigurno će biti šokova, samo je pitanje koliko brzo će se to dogoditi. Meni je malo zabrinjavajuće što je to brza promjena, teže je s time se nositi nego kada je promjena relativno postepena", dodaje.
Osvrnuo se i na najbogatijeg čovjeka na svijetu.
"Ljudi s moći se mijenjaju, kako im raste moć tako postaju uvjereniji u svoje ideje ili postaju slobodniji da komuniciraju na način koji ne odgovara nužno svima. Elon Musk je apsolutno tehnički genij, a ovo ostalo je diskutabilno i ne odgovara mnogima. Vrlo često se ni ja ne slažem s njegovim stavovima. Nije mi to drago, ali tehnički radi stvari koje su vrhunske. Taj dio vizije treba cijeniti, drugi dio treba konstruktivno usmjeriti."
Sabol dodaje kako ga veseli tehnološki napredak, ali se i dalje plaši dugoročnih posljedica.
"Brinu me posljedice..."
"Tehnološki napredak me veseli. To može donijeti puno dobrog svijetu. Ali ipak me brinu posljedice za koje još ne znamo. Na društvenim mrežama nakon 10-15 godina vidimo posljedice koje nisu najsretnije. Brine me kako ćemo našu djecu usmjeriti u svim tim promjenama, kako da oni ne nazaduju. Jer svijet je postao vrlo lagan, sve je dostupno, AI vam može pomoći da sve riješite, razumijete, a da uopće ne pišete, to je izazov. Ali ja sam optimist. Moramo biti pažljivi."
Osvrnuo se i na trend izbacivanja računala i mobitela iz edukacije, koji smatra opravdanim.
"Tekst je bio jedini način da komuniciraju i dijele svoje ideje. Danas to više nije tako, imate video. Djeca se pitaju zašto bi čitali kada mogu gledati ili slušati. Nije da nisu u pravu. Pisanje je problem, jer kad pišete morate razmišljati. Ako to date računalu... Trebamo biti svjesni toga. Bio je trend s računalima u edukaciji, sada je trend da se maknu. To je reakcija na cijeli proces, ja mislim da je to dobra reakcija. Ali s druge strane, umjetna inteligencija je fenomenalna pomoć", kaže Damir Sabol.
