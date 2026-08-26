Danijel Kukoč postao šef splitskog SDP-a

Potpredsjednik splitskog SDP- a Goran Šarotić je kazao da mu je uvijek isti motiv, a to je da SDP bude bolji, jači i ozbiljniji. Priznao je kako su previše puta razočarali birače koji su s punim pravom ljuti na tu stranku, no, oni sada to žele promijeniti i poslati sliku o toj stranci kao o pravom socijaldemokratskom SDP- u. Misli da moraju biti jedinstveni, iskreni i dosljedni, da moraju poslati poruku kako imaju čvrste ciljeve, svoje jake ljude i snažne politike koje do sada nisu dopirale do birača t da to moraju promijeniti.