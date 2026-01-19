Jandroković zauzeo čvrsti stav nakon zabrane: "Ako ne znaš što je bilo" ćemo pjevati još glasnije!

"Mi smo protiv bilo koje zabrane, a posebno nam je u potpunosti neprihvatljivo eventualno zabranjivanje pjesme koja je svojevrsna neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša i koja je bila slušana i pjevana u arenama i na većim natjecanjima kao što je to bilo na Svjetskom prvenstvu prošle godine u organizaciji Svjetske rukometne federacije", pjevala se i u Areni u Zagrebu i u Norveškoj i tada nitko s time nije imao problema", ističe Glavina.