Opara o Možemo: Te antife uvode kulturu otkazivanja

"I svi oni koji i dalje žele govoriti o ustašama i partizanima u 2026. su ljudi koji nemaju ideje, argumente i izmišljaju ustaše kako bi sebe učinili smislenima, velikim antifašistima i za to dobivali novce. Te antife uvode kulturu otkazivanja, uništavanja svakog onog tko misli drugačije od njih. Cijela plejada ljevičarskih, jugoslovenskih, postjugoslovenskih i neojugoslovenskih novinara i samozvanih književnika danima proganjaju ljude koji se usude drugačije misliti", izjavio je.