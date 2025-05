Analitičar: Ovo je bila najbolja kampanja u Hrvatskoj, a ni za Selak Raspudić bitka nije unaprijed izgubljena

Na pitanje o situaciji u Osijeku, gdje je trijumfirao Ivan Radić kao gradonačelnik, ali i Nataša Tramišak kao nova županica u svojoj prvoj utrci te vrste. Zasluge za takav rezultat pripisali su si i Ivan Anušić i Andrej Plenković. "Ako gledamo zasluge, onda za sjajan rezultat gospođe Tramišak zasluge ima Anušić koji je vodio županiju. Kad govorimo o gradonačelniku, on jako puno duguje svom prethodniku koji je u dva mandata konsolidirao grad koji je zatekao u žalosnom stanju, Ivici Vrkiću. On je prije četiri godine čvrsto podržao sadašnjeg gradonačelnika. Sjajno je kad imate takav kontinuitet javnih politika u gradu i sjajno je kako je Radić nastavio najbolje politike svog prethodnika. Dobro je upravljao gradom i to su birači u Osijeku nagradili. To svakako govori o uspješnosti trenutnog upravljača."