Žene koje su stvarale povijest
Hrvatska dobila Leksikon hrvatskih umjetnica: Projekt koji će rasvijetliti i zaboravljene životopise
Možete li bez puno razmišljanja nabrojiti deset hrvatskih umjetnica? Iako su književnice, slikarice, kiparice, redateljice, glumice, skladateljice i brojne druge umjetnice desetljećima oblikovale hrvatsku kulturu, njihova su imena i djela nerijetko ostajala na marginama povijesti.
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To nastoji promijeniti Leksikografski zavod Miroslav Krleža novim projektom – Leksikonom hrvatskih umjetnica, čije je mrežno izdanje upravo počelo izlaziti.
Riječ je o jedinstvenom djelu koje će kroz nekoliko stotina biografskih članaka prvi put na jednom mjestu sveobuhvatno i sustavno istražiti, interpretirati i vrednovati stvaralaštvo hrvatskih umjetnica.
Težak put do obrazovanja i priznanja
Žene su se umjetnošću bavile od najranijih vremena, no njihov put do obrazovanja, profesionalnog djelovanja i priznanja bio je znatno teži od onoga njihovih muških kolega.
Tijekom povijesti osporavala im se sposobnost umjetničkog stvaranja, ograničavale su im se mogućnosti školovanja, a njihove težnje prema javnom djelovanju nerijetko su se smatrale moralno upitnima.
Važnu prekretnicu donio je Prvi svjetski rat, nakon kojeg žene postupno preuzimaju sve veću ulogu u javnom životu i umjetnosti. Međutim, čak ni uspjeh, priznanja i kvaliteta njihovih djela nisu uvijek bili dovoljni da se njihovo stvaralaštvo vrednuje ravnopravno s radom muškaraca.
Za početak dostupna 22 životopisa
Mrežno izdanje Leksikona hrvatskih umjetnica, na kojem je radio velik broj hrvatskih leksikografa, stručnjaka i znanstvenika, trenutačno donosi 22 biografska članka, a zbirka će se postupno širiti.
Cilj je čitateljima približiti kako poznate umjetnice tako i one čiji je doprinos hrvatskoj kulturi nedovoljno prepoznat ili zaboravljen.
Članci su bogato opremljeni ilustracijama, reprodukcijama umjetničkih djela, fotografijama nastupa, naslovnicama knjiga, pa čak i filmovima na kojima su umjetnice surađivale. Posebnu vrijednost imaju njihova osobna svjedočanstva o preprekama s kojima su se susretale na putu prema uspjehu i priznanju.
Koliko poznajemo hrvatske umjetnice?
Znate li koja je hrvatska književnica još u 18. stoljeću stvarala snažne ženske likove koji su preispitivali moralni autoritet muškaraca? Koja je hrvatska fotografkinja između dvaju svjetskih ratova stvarala avangardne fotografije prateći najaktualnije svjetske trendove?
Ili koja je umjetnica oblikovala zvuk u animiranom filmu „Surogat”, prvom neameričkom dobitniku Oscara za animaciju?
Odgovore na ta i brojna druga pitanja donosi novi Leksikon hrvatskih umjetnica, koji će ponuditi i drukčiji pogled na povijest hrvatske kulture – kroz životopise žena koje su je stvarale, ali čija imena nisu uvijek dobivala mjesto koje zaslužuju.
Koliko poznajete hrvatske umjetnice?
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