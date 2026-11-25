NAPLAĆIVALI 300 EURA PO OSOBI
USKOK optužio troje ljudi: Tereti ih za krijumčarenje najmanje 192 migranta
USKOK je pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv troje okrivljenika zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja iz BiH u Hrvatsku nezakonito prebacili najmanje 192 migranta i pritom nezakonito zaradili najmanje 24.150 eura.
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Optužnicom su obuhvaćeni 35-godišnja hrvatska državljanka, 46-godišnji državljanin Srbije i 38-godišnji državljanin BiH.
Tužiteljstvo ih tereti za kaznena djela zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka stranih državljana u Hrvatskoj, drugoj članici EU ili potpisnici šengenskog sporazuma, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Najmanje 300 eura po migrantu
Prema navodima tužiteljstva, prvookrivljena je od travnja do 3. svibnja 2026. godine povezala ostale okrivljenike te više zasad nepoznatih osoba iz Italije i BiH u zajedničko djelovanje.
S dvije nepoznate osobe dogovarala je vrijeme, mjesto, broj migranata i cijenu od najmanje 300 eura po osobi za ilegalno prebacivanje preko granice izvan graničnih prijelaza i granične kontrole.
Nakon što bi zasad nepoznate osobe prevele strane državljane preko granice na dogovorene lokacije, drugookrivljeni i trećeokrivljeni su ih, prema uputama prvookrivljene i uz novčanu naknadu, preuzimali te unajmljenim vozilima prevozili do krajnjih odredišta u Hrvatskoj.
Uz prijevoz su obavljali i izviđanje te pratnju kako bi na vrijeme uočili i izbjegli policijske kontrole.
Policija ih u dva navrata zatekla na djelu
Kaznena djela počinjena su na području BiH te na području Županje, Novske, Slavonskog Broda, Zagreba, Dugog Sela i drugih mjesta u Hrvatskoj.
Tijekom akcije policija je u dva navrata zatekla počinitelje na djelu - drugookrivljenog prilikom prijevoza 17 stranih državljana te jednu zasad nepoznatu osobu prilikom prijevoza osam migranata.
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