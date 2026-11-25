rockstar sve demantira
Naličje povijesnog uspjeha GTA VI: Programeri dobili otkaz čim su skupili dovoljno članova za sindikat?
Izlazak igre Grand Theft Auto VI prošlog je tjedna ispisao povijest zabavne industrije. Prema podacima razvojnog studija Rockstar Games, igra je već prvoga dana prodaje ostvarila prihod od nevjerojatnih 3,8 milijardi dolara, dok je u pretprodaji prodano 32,5 milijuna primjeraka. Time je GTA VI postao komercijalno najuspješnije lansiranje u povijesti industrije zabave.
Međutim, golemi uspjeh prati i ozbiljan radni spor. Bivši zaposlenici Rockstar Gamesa tvrde da su dobili otkaz zbog sindikalnog organiziranja, dok iz tvrtke to odlučno odbacuju i poručuju kako je riječ o kršenju sigurnosnih protokola.
Među otpuštenima je i Jordan Garland, programer koji je jedanaest godina radio u Rockstaru – od testiranja hitova GTA V i Red Dead Redemption 2 do rada na šestom nastavku GTA serijala. Otkaz mu je uručen u listopadu 2025. godine, piše DW.
"Nevjerojatno sam ponosan na rad uložen u ovaj projekt. Volio bih obilježiti izlazak igre sa svojim bivšim timom, ali više nisam dio Rockstar Gamesa i to nije bila moja odluka", ispričao je Garland za ARD-ov podcast Wasted – Die GTA Story.
Kultura "cruncha" i pokušaj osnivanja sindikata
Rockstar Games godinama je bio pod povećalom javnosti zbog takozvane kulture cruncha, razdoblja iscrpljujućeg prekovremenog rada uoči izlaska velikih igara. Garland navodi da je i sam svjedočio radnim tjednima od 60 sati i smjenama od po 12 sati, ističući da su niske osnovne plaće tjerale radnike na prekovremeni rad kako bi pokrili troškove života.
Iako je studio tijekom razvoja GTA VI počeo uvoditi stroža pravila o prekovremenom radu i poboljšao uvjete tijekom pandemije, pritisak je ponovno porastao kako se bližio izlazak igre. Zbog toga se dio radnika odlučio priključiti britanskom sindikatu IWGB. Prema zakonima u Ujedinjenom Kraljevstvu, poslodavac mora službeno priznati sindikat ako mu pristupi najmanje deset posto zaposlenih.
Zaposlenici su se organizirali putem platforme Discord, a prema Garlandovim riječima, u listopadu 2025. premašili su potreban prag od deset posto članstva. Neposredno prije službene objave, Rockstar Games otpustio je 34 zaposlenika – 31 u Velikoj Britaniji i troje u Kanadi. Svi otpušteni u Britaniji bili su članovi sindikata, čime je članstvo ponovno palo ispod zakonskog praga.
Optužbe za curenje podataka i sudski epilog
Iz Rockstar Gamesa odbacuju optužbe za gušenje sindikata i tvrde da su otkazi posljedica "teške povrede obveza". Navode kako su zaposlenici na Discordu dijelili osjetljive poslovne informacije, što krši politiku nulte tolerancije na curenje podataka. Studio također tvrdi da spomenuti kanal nije bio zatvoren te da su mu pristup imali i zaposlenici konkurentskih tvrtki te novinari.
Sindikat i Garland te tvrdnje u potpunosti demantiraju, naglašavajući da je kanal bio strogo zatvoren za vanjske osobe te da nijedna informacija nikada nije procurila u javnost.
Cijeli slučaj od prošle jeseni ima i sudski epilog pred radnim sudom u Glasgowu, gdje otpušteni radnici traže odštetu, a dio njih i povratak na posao. Unatoč otkazima, sindikat je u međuvremenu ponovno ojačao te su zaposlenici ovog tjedna glasali o formalnom sindikalnom zastupanju, dok je sam sindikat ranije pozvao igrače da zbog ovog spora ne bojkotiraju kupnju GTA VI.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare