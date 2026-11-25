Iz Rockstar Gamesa odbacuju optužbe za gušenje sindikata i tvrde da su otkazi posljedica "teške povrede obveza". Navode kako su zaposlenici na Discordu dijelili osjetljive poslovne informacije, što krši politiku nulte tolerancije na curenje podataka. Studio također tvrdi da spomenuti kanal nije bio zatvoren te da su mu pristup imali i zaposlenici konkurentskih tvrtki te novinari.