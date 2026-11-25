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Nakon poništenja izbora Zadravec, udruge upozoravaju: Ključno je zadržati 18 radiologa
Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ) pozdravila je u srijedu poništenje natječaja na kojem je Dijana Zadravec izabrana za predstojnicu radiologije KBC-a Sestre milosrdnice, istaknuvši da je sada ključno zadržati liječnike u bolnici.
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Poništenje natječaja važan je korak prema rješavanju krize koja je ozbiljno ugrozila dostupnost zdravstvene skrbi, ocijenio je KUZ u priopćenju.
Nakon izbora Zadravec 28. listopada, 18 radiologa podnijelo je zahtjeve za prestanak radnog odnosa. KUZ je ranije upozorio da bi njihov odlazak mogao imati teške posljedice za pacijente, osobito onkološke bolesnike kojima su pravodobna dijagnostika i liječenje od životne važnosti.
KUZ je pozvao upravu bolnice da poduzme sve potrebne korake kako bi zadržala liječnike, stabilizirala rad radiologije i osigurala kontinuitet zdravstvene skrbi te spriječila da pacijenti snose posljedice krize.
„Liječenje i sigurnost pacijenata moraju biti iznad svih drugih interesa i kriterij za donošenje svake upravljačke odluke u zdravstvu”, poručili su iz Koalicije.
Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice jednoglasno je danas prihvatilo žalbu na izbor Dijane Zadravec i poništilo natječaj za predstojnicu radiologije.
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