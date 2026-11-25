POTEŠKOĆE U OPSKRBI
Hoće li Europa ove zime imati dovoljno plina? Stiglo upozorenje iz Italije
Europa bi tijekom zime mogla imati poteškoća u opskrbi prirodnim plinom, ovisno o vremenskim prilikama, upozorio je izvršni direktor talijanske energetske kompanije Eni Claudio Descalzi, istaknuvši da bi situaciju olakšala blaža zima.
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"Očekujemo poteškoće, no to će uvelike ovisiti o vremenskim prilikama, a njih nitko od nas ne može predvidjeti", rekao je Descalzi na skupu o energetici u organizaciji stranke Forza Italia u talijanskom parlamentu.
Talijanski ministar okoliša i energetske sigurnosti Gilberto Pichetto Fratin ocijenio je da ne bi trebalo biti problema ako se vremenske prilike ne promijene.
Velika ovisnost o plinu i posljedice klimatskih promjena
Izvršni direktor Enela Flavio Cattaneo upozorio je pak na ranjivost talijanskog elektroenergetskog sustava zbog velike ovisnosti o plinu, koju dodatno otežavaju geopolitičke okolnosti i klimatske promjene.
Kao jedan od problema Cattaneo je naveo manjak vode u Europi, koji ograničava proizvodnju hidroelektrana, ali otežava i rad francuskih nuklearnih elektrana zbog problema s hlađenjem. To bi moglo smanjiti i isporuke električne energije iz Francuske u Italiju, objašnjava.
Potrošnja električne energije će rasti
Nužna su veća ulaganja u proizvodnju električne energije, poručio je šef Enela, osobito iz obnovljivih izvora, te brže izdavanje potrebnih dozvola i više plutajućih terminala za prihvat ukapljenog prirodnog plina (LNG).
Upozorio je i da će potrošnja električne energije rasti te da je do 2030. ostalo malo vremena za prilagodbu energetskog sustava. Uz obnovljive izvore, potrebna su, po njegovim riječima, dodatna ulaganja u plinske elektrane i poboljšanje njihove učinkovitosti.
Descalzi je među problemima europskog energetskog sektora izdvojio i nedostatak rafinerija, ocijenivši da je prekasno za ulaganja u tradicionalne rafinerijske kapacitete u Europi jer je njihova isplativost upitna.
Šef Enija potvrdio je da namjeravaju ograničavati cijene goriva do kraja godine.
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