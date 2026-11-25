"Podmukla agresija"
Dva vojnika ubijena u ukrajinskim napadima na ruske brodove, libijske snage obećale "odmazdu"
Libijska vlada sa sjedištem na istoku zemlje podnijela je pritužbu Ujedinjenim narodima, a njezine snage najavile su odmazdu.
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Dvojica mornaričkih časnika Libijske nacionalne vojske (LNA) preminula su od posljedica ranjavanja u napadu dronovima na ruski ratni brod u blizini luke Bengazi, za koji je odgovornost preuzela Ukrajina, priopćile su libijske snage sa sjedištem na istoku zemlje.
LNA je identificirala dvojicu časnika kao Al-Tahera Abdullaha al-Sadiqa i poručnika Alija Mohammeda al-Saida, navodeći da su ranjeni u napadu u nedjelju navečer i naknadnim eksplozijama na pogođenom brodu, a da su preminuli u utorak.
Glavno zapovjedništvo LNA najavilo je odmazdu u vrijeme i na mjestu koje samo odabere, istaknuvši da će nastaviti braniti suverenitet i sigurnost Libije, prenosi Al Jazeera.
Libija je podijeljena između vlade koju priznaju Ujedinjeni narodi, sa sjedištem u glavnom gradu Tripoliju, i paralelne administracije sa sjedištem u Bengaziju na istoku zemlje, koju podupire odmetnuti vojni zapovjednik Khalifa Haftar. Haftarov tabor već nekoliko godina održava bliske vojne i strateške veze s Rusijom.
Nakon napada oglasio se njegov sin Saddam Haftar, kojeg mnogi smatraju njegovim budućim nasljednikom.
„S dubokom tugom i velikim ponosom danas odajem počast dvojici heroja naših pomorskih snaga.”
„Poginuli su kao mučenici od posljedica ozljeda zadobivenih tijekom obavljanja svoje dužnosti prema domovini, nakon zločinačkog napada na pomorsku bazu u Bengaziju”, napisao je na Facebooku.
U zasebnom priopćenju Oussama Hamad, koji predvodi vladu na istoku zemlje, izrazio je sućut zbog smrti dvojice časnika. Istaknuo je da su preminuli „od posljedica ozljeda zadobivenih tijekom podmukle ukrajinske agresije na luku Bengazi”.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je potvrdio da iza operacije stoji Kijev. U nedjelju je sedam pomorskih dronova ukrajinske proizvodnje upotrijebljeno za potapanje ruske ratne korvete, pri čemu je ozlijeđeno deset osoba. Kasnije istoga dana u zasebnom je napadu pogođen teretni brod nedaleko od obale Bengazija.
U međuvremenu je libijska vlada sa sjedištem na istoku zemlje podnijela pritužbu Općoj skupštini i Vijeću sigurnosti UN-a, zatraživši međunarodnu istragu napada.
Međunarodno priznata Vlada nacionalnog jedinstva sa sjedištem u Tripoliju također je osudila napade. Zatražila je objašnjenje od Ukrajine te odbacila korištenje libijskog teritorija i teritorijalnih voda za strane vojne operacije, uslijed zabrinutosti da bi Libija mogla postati nova fronta u ratu između Rusije i Ukrajine.
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