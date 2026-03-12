Dekanićeva obrana najavila žalbu na presudu, postupak smatra nezakonitim

Uz Dekanića, za sudjelovanje u lažiranju i zatašakavanju okolnosti prometne nesreće koju je u travnju 2022. pijan skrivio službenim automobilom županije, na godinu i pet mjeseci zatvora osuđena je Nikolina Meseljević na čiji je parkirani automobil i ogradu kuće naletio bivši HDZ-ov župan. Dekanćev rođak Krešimir Bičanić koje je tvrdio da je on vozio u vrijeme nesreće osuđen je na godinu i osam mjeseci.