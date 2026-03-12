"NEPOŠTENO"
Dekanićeva obrana najavila žalbu na presudu, postupak smatra nezakonitim
Obrana bivšeg vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića najavila je žalbu na presudu osječkog Županijskog suda, kojom je Dekanić nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora, jer smatraju da je postupak bio nezakonit i nepošten te da je takva i presuda.
Uz Dekanića, za sudjelovanje u lažiranju i zatašakavanju okolnosti prometne nesreće koju je u travnju 2022. pijan skrivio službenim automobilom županije, na godinu i pet mjeseci zatvora osuđena je Nikolina Meseljević na čiji je parkirani automobil i ogradu kuće naletio bivši HDZ-ov župan. Dekanćev rođak Krešimir Bičanić koje je tvrdio da je on vozio u vrijeme nesreće osuđen je na godinu i osam mjeseci.
Pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš osuđen je na kaznu zatvora od dvije i pol godine, a očevidni policajac Mijo Pranjkić, na dvije godine i tri mjeseca zatvora.
Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar izjavio je novinarima nakon presude da je "nezakonito i nepošteno suđenje rezultiralo jednako takvom presudom" te najavio žalbu.
"Nismo svi jednaki pred zakonom"
Ističe kako je obrana cijelo vrijeme ukazivala na određene propuste tijekom suđenja, ali očito bez uspjeha. Smatra da se u obrazloženju presude navodi kako bi svi trebali biti jednaki pred zakonom, ali da je upravo ovaj postupak dokaz da to nije tako.
Podsjeća da je osječki Županijski sud svojedobno jednom sucu, zbog manipulacije zapisnikom, odredio istražni zatvor, a da se u ovom postupku to također dogodilo, na što je obrana ranije upozoravala.
"To pokazuje kako se to ipak smije i može te da ipak nismo svi jednaki pred zakonom", rekao je Ćavar te najavio kako će se, osim na odluku o krivnji, obrana žaliti i na način vođenja postupka.
Sudsko vijeće u obrazloženju presude ocijenilo je da je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno kako je vozilom županije upravljao Dekanić i to u alkoholiziranom stanju, što proizlazi iz iskaza svjedoka, drugih dokaza te lokacije mobitela Krešimira Bičaniće koji je na mjesto nesreće došao naknadno, na Dekanićev poziv.
Sud smatra da je isključiv cilj okrivljenika Bičanića i Nikoline Meseljević te okrivljenih policajaca Farkaša i Pranjića bio da svojim radnjama, na traženje i pod utjecajem političkog i društvenog autoriteta Dekanića kao tadašnjeg župana, istome pomognu u izbjegavanju odgovornosti za prouzročenu prometnu nesreću te svih daljnjih političkih i moralnih posljedica, kazala je predsjednica Vijeća Sanja Voller-Jakšić.
"Svi okrivljenici postupali s izravnom namjerom"
Sud je ocijenio da su svi okrivljenici postupali s izravnom namjerom, da su bili potpuno svjesni okolnosti kaznenog djela, da je svaka njihova pojedinačna radnja bila dio koruptivnog dogovora i da se takvim postupanjima narušava povjerenje u javne institucije.
Kao otegotne okolnosti u trgovanju utjecajem sud je Dekaniću uzeo u obzir stupanj rangiranosti službene dužnosti vukovarsko-srijemskog župana, što je iskorištavao kako bi utjecao na policijske službenike tijekom očevida.
Župan kao dužnosnik regionalne samouprave zastupa županiju te odgovara ne samo Županijskoj skupštini snosi i moralnu odgovornost prema građanima, koji ga biraju na izborima te da u obavljanju dužnosti župana treba djelovati pošteno i bez korupcije, kazala je sutkinja.
"Svojim postupanjem s ciljem skrivanja stvarnih okolnosti prometne nesreće pokazao je da kao javni dužnosnik nije bio spremna preuzeti odgovornost za svoje postupke, čime je naštetio ugledu funkcije župana te izazvao sumnju javnosti u savjesno obnašanje službene dužnosti", dodala je Voller-Jakšić.
"Ugrozili povjerenje građana u policiju"
Uz zatvorsku kaznu sud je okrivljenim policajcima Farkašu i Pranjkiću, zbog zlouporabe položaja i ovlasti, izrekao mjeru potpune zabrane obavljanja policijskih poslova, u trajanju od tri godine, smatrajući da su kaznena djela počinili kao službene osobe, što podrazumijeva zakonito obavljanje policijskih poslova te visoki stupanj profesionalnosti.
Sud smatra da su namjernim propuštanjem poduzimanja službenih radnji povrijedili službene obveze i principe profesionalne etike te pokazali kako zakon ne vrijedi jednako prema svima, čime su ugrozili povjerenje građana u policiju i naštetili ugledu policijske službe.
U izrečene kazne sud je svim okrivljenicima uračunao vrijeme provedeno u istražnom zatvoru te im naložio plaćanje troškova sudskog postupka. Dekanić će tako, postane li presuda pravomoćna, platiti 2500 eura, Meseljević i Bičanić po 1500 eura, a Farkaš i Pranjkić po tisuću eura.
O žalbi na prvostupanjsku presudu odlučivat će Visoki kazneni sud RH. Nitko se od okrivljenih nije pojavio na objavi presude, a kako su svi osuđeni na kazne manje od pet godina u zatvor neće do pravomoćnosti presude.
