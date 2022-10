Podijeli:







Marin Strmota, demograf sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, analizirao je populacijsku politiku i napredak RH po tom pitanju.

Strmota je istaknuo da populacijska politika obuhvaća cijeli niz socijalnih i gospodarskih mjera te da se demografski trendovi ne mogu isključiti iz tih promjena u društvu.

“Čini mi se da to nekako stihijski ide sve, a ne strateški. Vidjeli smo da se izmijenila rodiljna naknada i da se ona povećala, to je svakako nešto pohvalno što bi bilo u redu”, rekao je dodajući da je to materijalno još daleko od standarda od kojeg bi htjeli.

“Još važnije bi bilo da Zakon o radu zaživi u praktičnom životu roditelja, da nemamo negativne prakse kakve imamo, da ljudi budu stigmatizirani, izbačeni s radnog mjesta ili degradirani zato što imaju obitelj”, kazao je Strmota.

Ukazao je i na pojave koje su u zadnje dvije godine otvarale potencijal za poboljšanje obiteljskih politika, odnosno usklađivanja obiteljskog i poslovnog života.

“Vidjeli smo u skandinavskim zemljama kako se pokušava skratiti radni tjedan, a onda je i ova pandemija pokazala da se jedan dio vremena na tržištu može osloboditi u nekoj win-win situaciji i za poslodavca i za roditelja”, rekao je Strmota.

Komentirajući rasprave o neradnoj nedjelji, Strmota je kazao:

“Svaki zakon koji se mijenja šalje jednu snažnu poruku. Ja jesam pobornik uređivanja radnog vremena zato što se iza toga krije uređivanje društva. Prepuštanje toga samo tržištu pokazalo se da nije uspješno. Praćenje isključivo rasta ne poboljšava sve aspekte osobnog života.”

“Imamo i ekonomiste koji jasno objašnjavaju da će ljudi čak i više potrošiti u ostale dane nego li će u nedjelju zbog straha da neće imati nečega u kućanstvu. Dovoljno je pogledati neke druge trgovačke lance u drugim zemljama, opstaju i rade jako dobro pa možda i bolje nego kod nas”, dodao je.

Zaključuje da je najveći problem u hrvatskom društvu egocentričnost i sebičnost politike koja nas je dovela tu gdje jesmo.

