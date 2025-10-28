Oglas

"HRVATSKA ZASLUŽUJE BOLJE"

Denis Latin o Thompsonu: Ovo je napad na mržnju, a ne na glazbu

author
N1 Info
|
28. lis. 2025. 22:18
Denis Latin o Thompsonu
Davor Puklavec/PIXSELL

Poznati novinar i TV voditelj Denis Latin oglasio se na svom Facebook profilu komentiravši najavljene koncerte Marka Perkovića Thompsona i ustašku retoriku na koju

Oglas

"Istina je jednostavna"

"Znam da će opet biti onih koji viču “napad na Thompsona”, “napad na domoljublje”.
Ali istina je jednostavna: ovo je napad na mržnju, ne na glazbu", započeo je Denis Latin.

Osvrnuo se i na izjavu zagrebačkog gradonačelnika koji je u utorak ponovno naglasio kako neće biti dodatnih nastupa Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb, niti "bilo kakvih budućih koncerata", ako se 27. prosinca na koncertu pojave ustaški pozdravi.

Tomašević je pritom poručio da će se Grad Zagreb u svemu strogo pridržavati Ustava, ali i podsjetio na to da Ustav Republike Hrvatske jasno navodi da su temelji državne suverenosti uspostavljeni tijekom Drugog svjetskog rata, u suprotnosti s proglašenjem NDH, a izraženi kroz odluke ZAVNOH-a.

"Naravno, Ustav spominje i pobjedu u Domovinskom ratu kao jedan od temelja državnosti, ali isto tako naglašava da je odluka ZAVNOH-a, donesena nasuprot NDH, a ne na njezinu temelju, jedan od ključnih temelja hrvatske državnosti“, rekao je Tomašević.

Kako nastavlja Denis Latin:

"Tomašević je rekao ono što mnogi već dugo misle - ako se na koncertima širi ustaška retorika, nema mjesta na javnim pozornicama.

I to je to.

Dosta je vrijeđanja, podjela i nostalgije za zlom. Domoljublje nije urlikanje u ritmu mržnje. Domoljublje je poštovanje. Prema drugima, prema sebi, prema zemlji koju voliš.

Neka svatko pjeva što želi, ali ne s pjesmama koje podsjećaju na logore i krv.

Hrvatska zaslužuje biti bolja od toga", zaključio je poznati novinar.


Teme
denis latin marko perković thompson thompsonov koncert tomislav tomašević ustaški pozdrav zds

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ