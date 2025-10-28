Denis Latin o Thompsonu: Ovo je napad na mržnju, a ne na glazbu

Poznati novinar i TV voditelj Denis Latin oglasio se na svom Facebook profilu komentiravši najavljene koncerte Marka Perkovića Thompsona i ustašku retoriku na koju
"Istina je jednostavna"
"Znam da će opet biti onih koji viču “napad na Thompsona”, “napad na domoljublje”.
Ali istina je jednostavna: ovo je napad na mržnju, ne na glazbu", započeo je Denis Latin.
Osvrnuo se i na izjavu zagrebačkog gradonačelnika koji je u utorak ponovno naglasio kako neće biti dodatnih nastupa Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb, niti "bilo kakvih budućih koncerata", ako se 27. prosinca na koncertu pojave ustaški pozdravi.
Tomašević je pritom poručio da će se Grad Zagreb u svemu strogo pridržavati Ustava, ali i podsjetio na to da Ustav Republike Hrvatske jasno navodi da su temelji državne suverenosti uspostavljeni tijekom Drugog svjetskog rata, u suprotnosti s proglašenjem NDH, a izraženi kroz odluke ZAVNOH-a.
"Naravno, Ustav spominje i pobjedu u Domovinskom ratu kao jedan od temelja državnosti, ali isto tako naglašava da je odluka ZAVNOH-a, donesena nasuprot NDH, a ne na njezinu temelju, jedan od ključnih temelja hrvatske državnosti“, rekao je Tomašević.
Kako nastavlja Denis Latin:
"Tomašević je rekao ono što mnogi već dugo misle - ako se na koncertima širi ustaška retorika, nema mjesta na javnim pozornicama.
I to je to.
Dosta je vrijeđanja, podjela i nostalgije za zlom. Domoljublje nije urlikanje u ritmu mržnje. Domoljublje je poštovanje. Prema drugima, prema sebi, prema zemlji koju voliš.
Neka svatko pjeva što želi, ali ne s pjesmama koje podsjećaju na logore i krv.
Hrvatska zaslužuje biti bolja od toga", zaključio je poznati novinar.
