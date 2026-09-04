Deset zaraženih virusom Zapadnog Nila, šest osoba hospitalizirano

Prema HZJZ-u, između 70 i 80 posto infekcija prolazi bez simptoma. Kod osoba koje razviju bolest najčešće se pojavljuju povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, slabost, mučnina i povraćanje, a može se javiti i osip. Inkubacija traje od dva do 15 dana, a simptomi se povlače u roku tri do šest dana.