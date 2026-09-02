Upute građanima: Kako postupiti i kome se javiti ako ugledate uginulu vranu

Hrvatski veterinarski institut prvi je slučaj potvrdio 27. kolovoza kod uginule vrane pronađene u Zapruđu. Već sljedećeg dana virus je potvrđen kod još četiri uginule vrane pronađene na različitim lokacijama u Zagrebu – na Kvaternikovom trgu, u Parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi, poručili su iz Udruge "Ekologija grada".