Virus Zapadnog Nila: Kutleša otkrio kakva je trenutačno situacija u Hrvatskoj

"Malarija je iz Europe istrebljena borbom protiv komaraca. Ima smisla: što manje komaraca, to je manja šansa da se širi bolest. Svake godine ćemo vjerojatno svejedno imati ponekog teže oboljelog, to je virus koji će tu ostati. Ne treba od toga raditi veliku dramu, treba pratiti i pokušati spriječiti da se broj oboljelih svede na minimum."