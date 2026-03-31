Detaljna prometna prognoza za uskrsni vikend: Evo kada kreću najveće gužve

31. ožu. 2026. 10:14
Školski praznici počeli su 30. ožujka i traju do 6. travnja, zbog čega se u tom razdoblju očekuje pojačan promet domaćih putnika i turista.

Dodatni pritisak na cestovnu mrežu stvarat će i strani vozači, a njihov pojačan dolazak i povratak mogao bi se osjetiti i dulje, sve do nedjelje, 12. travnja, ovisno o trajanju školskih praznika u okolnim zemljama.

Glavna odredišta i ove će godine biti Istra i sjeverni Jadran, pa se jači priljev vozila očekuje iz smjera Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke i Mađarske. Veći promet očekuje se i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, objavio je HAK.

Na početku prazničnog vala očekuju se gužve na izlazima iz većih gradova, ali i na najvažnijim cestovnim pravcima prema jugu i moru.

Među najopterećenijima bi trebale biti autoceste:

A1 Zagreb - Split - Ploče

A2 Macelj - Zagreb

A6 Zagreb - Rijeka

A3 Bregana - Lipovac

Pojačan promet očekuje se i na Istarskom ipsilonu, kao i na važnijim državnim cestama, prije svega na DC1, odnosno Ličkoj magistrali, te na DC8, Jadranskoj magistrali. Veći pritisak očekuje se i na prilazima turističkim središtima, osobito u Istri i Dalmaciji.

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ