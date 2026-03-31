Detaljna prometna prognoza za uskrsni vikend: Evo kada kreću najveće gužve

Školski praznici počeli su 30. ožujka i traju do 6. travnja, zbog čega se u tom razdoblju očekuje pojačan promet domaćih putnika i turista.
Dodatni pritisak na cestovnu mrežu stvarat će i strani vozači, a njihov pojačan dolazak i povratak mogao bi se osjetiti i dulje, sve do nedjelje, 12. travnja, ovisno o trajanju školskih praznika u okolnim zemljama.
Glavna odredišta i ove će godine biti Istra i sjeverni Jadran, pa se jači priljev vozila očekuje iz smjera Slovenije, Italije, Austrije, Njemačke i Mađarske. Veći promet očekuje se i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, objavio je HAK.
Na početku prazničnog vala očekuju se gužve na izlazima iz većih gradova, ali i na najvažnijim cestovnim pravcima prema jugu i moru.
Među najopterećenijima bi trebale biti autoceste:
A1 Zagreb - Split - Ploče
A2 Macelj - Zagreb
A6 Zagreb - Rijeka
A3 Bregana - Lipovac
Pojačan promet očekuje se i na Istarskom ipsilonu, kao i na važnijim državnim cestama, prije svega na DC1, odnosno Ličkoj magistrali, te na DC8, Jadranskoj magistrali. Veći pritisak očekuje se i na prilazima turističkim središtima, osobito u Istri i Dalmaciji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
