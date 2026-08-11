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napadi dronovima

Zelenski: Nastavit ćemo napadati ciljeve duboko u Rusiji kako bi Moskvi pokazali da je mir nužan

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Hina
|
11. kol. 2026. 07:22
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Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a press conference with Serbian President Aleksandar Vucic (not pictured) during his visit to Belgrade, Serbia, August 8, 2026.
REUTERS/Marko Djurica

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je da će Ukrajina izvesti nove napade na ciljeve duboko unutar Rusije, nakon što je Kijev potvrdio napad na rusku naftnu industriju u sibirskom gradu Tobolsku.

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Volodimir Zelenski u večernjem je video obraćanju u ponedjeljak rekao da će Ukrajina nastaviti napadati ciljeve duboko na ruskom teritoriju kako bi Moskvi pokazala da je mir nužan.

Ponovno je upozorio i na vojnu potporu Sjeverne Koreje Rusiji. Moskva je od Pjongjanga dobila dodatne balističke projektile i priprema se za dolazak novog kontingenta sjevernokorejskih vojnika u Rusiju, rekao je Zelenski, ne iznoseći dokaze za te tvrdnje.

Sjevernokorejsko oružje dodatno je razvijeno u suradnji s Rusijom, zbog čega predstavlja prijetnju zemljama u Aziji, rekao je Zelenski.

Tijekom vikenda Zelenski je izjavio da bi Rusija mogla dobiti znatno više sjevernokorejskih vojnika za potporu u ratu protiv Ukrajine nego što se ranije smatralo, procijenivši njihov broj na čak 50.000.

Rusija već više od četiri godine vodi razoran rat protiv Ukrajine. Sjevernokorejski vojnici raspoređeni su u Rusiji 2024. i 2025. kako bi pomogli ruskim snagama u potiskivanju ukrajinskih postrojbi iz zapadne ruske regije Kursk.

Ukrajina je posljednjih mjeseci znatno intenzivirala protunapade na Rusiju, pri čemu se uvelike oslanja na bespilotne letjelice.

Teme
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