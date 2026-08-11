Trump zbog iranske prijetnje tajno odletio iz Turske: Prevezen vozilom za dostavu hrane

Na upit o otkriću da je Trump tajno letio trećim zrakoplovom, Bijela kuća dostavila je izjavu direktora komunikacija Stevea Cheunga, koji je rekao da je zrakoplov koji je donirao Katar opremljen naprednim sigurnosnim sustavima koji jamče sigurnost predsjednika i njegova osoblja. „Kao što je predsjednik nedavno rekao, postoje mnogi neprijatelji Amerike koji su ga uzeli na nišan i koristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo odgovorili na te prijetnje“, rekao je Cheung.