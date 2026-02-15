Dio Zagreba danas bez tramvaja

Luka Antunac/PIXSELL

Zbog radova na kontaktnoj mreži u Zapruđu, u nedjelju od 8 do 17 sati bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara.

Tramvajske linije 6, 7 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linija 6 vozit će na relaciji Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Ulica grada Vukovara – Žitnjak.

Linija 7 prometovat će trasom Savski gaj (rotor) – Jadranski most – Savska – Ulica grada Vukovara – Autobusni kolodvor – Kvaternikov trg – Dubrava.

Linija 14 vozit će na relaciji Mihaljevac – Trg bana Josipa Jelačića – Savska – Savski most.

Umjesto tramvaja bit će uspostavljena privremena autobusna linija 607 na relaciji Savski most – Novi Zagreb – Ulica grada Vukovara.

Po završetku radova, linije 6 i 7 prometovat će svojim uobičajenim trasama, dok će linija 14 voziti do Savskog gaja (rotor).