Obavijest ZET-a

Dio Zagreba danas bez tramvaja

author
N1 Info
|
15. velj. 2026. 09:22
14.10.2025., Trg bana Josipa Jelacica, Zagreb - Popodnevna atmosfera u centru Zagreba. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Zbog radova na kontaktnoj mreži u Zapruđu, u nedjelju od 8 do 17 sati bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara.

Tramvajske linije 6, 7 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

  • Linija 6 vozit će na relaciji Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Ulica grada Vukovara – Žitnjak.
  • Linija 7 prometovat će trasom Savski gaj (rotor) – Jadranski most – Savska – Ulica grada Vukovara – Autobusni kolodvor – Kvaternikov trg – Dubrava.
  • Linija 14 vozit će na relaciji Mihaljevac – Trg bana Josipa Jelačića – Savska – Savski most.

Umjesto tramvaja bit će uspostavljena privremena autobusna linija 607 na relaciji Savski most – Novi Zagreb – Ulica grada Vukovara.

Po završetku radova, linije 6 i 7 prometovat će svojim uobičajenim trasama, dok će linija 14 voziti do Savskog gaja (rotor).

Teme
Novi Zagreb ZET Zagreb promet tramvaji

