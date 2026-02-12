Oglas

Obavijest ZET-a

Dio Zagreba u nedjelju bez tramvaja, a od ponedjeljka tri linije mijenjaju trase

author
N1 Info
|
12. velj. 2026. 11:54
Zagreb
Emica Elvedji/PIXSELL

Već ovu nedjelju Novi Zagreb bit će u potpunosti bez tramvaja. Zbog radova na kontaktnoj mreži u Zapruđu, u nedjelju od 8 do 17 sati, bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara.

Tramvajske linije 6, 7 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

  • Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
  • Linija 7: Savski gaj (rotor) - Jadranski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Dubrava
  • Linija 14: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski most

Umjesto tramvaja, uspostavlja se privremena autobusna linija 607 (Savski most - Novi Zagreb - Ulica grada Vukovara). Po završetku radova, linije 6 i 7 prometovat će svojim uobičajenim trasama, dok će linija 14 voziti do Savskog gaja (rotor).

Promjene i od ponedjeljka

Zbog radova na okretištu Zapruđe, tramvajske linije 6 i 8 od ponedjeljka, 16. veljače produljuju svoje trase, dok će linija 14 prometovati skraćenom trasom.

  • Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot - Savski gaj (rotor)
  • Linija 8: Mihaljevac - Draškovićeva - Branimirova tržnica - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot
  • Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Jadranski most - Savski gaj (rotor)

Izmijenjenim trasama trebali bi prometovati sve do travnja. Radovima su vezani uz rekonstrukciju Sarajevske ceste te uspostavu nove tramvajske pruge.

