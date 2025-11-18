Djeca su ukras svijeta

Zašto, na koncu, uopće stati, zašto ostati na sadašnjih pet braniteljskih centara? Što će nam, najzad, djeca, što će nam škole? Umjesto da su u Vukovaru, djeca su na TikToku, a u školama ionako ne uče "što je bilo", već uče da je Hrvatska, božeprosti, nastala od partizana, a Medved od majmuna. Zašto onda i preostalih tisuću i dvjesto hrvatskih osnovnih škola ne pretvoriti u veteranske domove, zašto u suvremene braniteljske centre ne pretvoriti i onih četiri stotine pedeset srednjih škola, sve dok jednog veličanstvenog dana visoko izaslanstvo Vlade svečano u Zagrebu ne isprati iz Hrvatske jednu mladu obitelj s njihovom kćerkom, službeno posljednjom učenicom nekoć slavne Osnovne škole Dragutina Domjanića u Podsusedu, službeno posljednje preostale hrvatske škole - jer nije Arsen pisao da su "djeca ukras Hrvatske", već da su "ukras svijeta" - i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na prigodnoj ceremoniji ne potpiše govor o preuređenju nekadašnje zagrebačke škole u Braniteljski centar Podsused-Vrapče.