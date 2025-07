Marlboro Man na Mertojaku

Ni Dinamov navijač ne bi bolje posložio. Od pizdunskog brisanja Hajdukova povijesnog grba, naime, gora je uvreda još samo naknadno upisivanje slavnog kluba i njegovih legendi, od Vukasa do Jerkovića, u zločinačke jedinice Kadijevićeve i Adžićeve vojske, a to mu, kako vidimo, nisu napravili ni omraženi rivali iz Zagreba ili Rijeke, već rođeni njegovi takozvani "navijači". Među svim lekcijama o povijesnoj i ikonografskoj slojevitosti petokrake zvijezde, jednostavnija za učenje i lakša od pobjede u Drugom svjetskom ratu samo je još ona o pobjedama Hajduka, ali ponavljačima nema lakih lekcija. Zato do osmog razreda i imaju brkove kao Mate Mišo Slišković.