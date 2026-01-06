Do kada bi bor trebao ostati u domu?

"Mi danas spominjemo Boga koji nije više samo Bog koji dolazi Izraelu ili Izraelcima nego Bog koji je sada za svakog čovjeka, za cijeli svijet. Tako i to poklonstvo triju mudraca koji nam pokazuje da su trojica ljudi, kako kaže Sveto pismo, došli s Istoka koji je simbol jedne mudrosti, pogotovo u Starom svijetu, oni koji traže Boga – bogotražitelji, mudraci koji su prepoznali Boga u tom novorođenom djetetu, u jaslicama u Betlehemu."