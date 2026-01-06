Kutleša: Nismo ostavljeni bez svjetla

Svetkovina Bogojavljenja ili Sveta tri kralja obilježena je u utorak u zagrebačkoj katedrali euharistijskim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvavši vjernike da poput mudraca traže svoju zvijedu i prate je da ih dovede do Isusa.
Metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Kutleša rekao je kako mudraci nisu znali sve odgovore, nije im sve odmah bilo jasno, ali imali su dovoljno svjetla za polazak i nisu ga zanemarili, a slično je i s nama koje u ovom vremenu zbunjuje tama ratova, moralne nesigurnosti i duhovnog umora.
"Nismo ostavljeni bez svjetla, Bog se neprestalno javlja, objavljuje nam se u svojoj riječi, sakramentima, u svojoj crkvi, preko ljudi koje susrećemo, poziva nas da se pokrenemo iz duhovne lijenosti i komfora i krenemo u susret Kristu”, dodao je, napomenuvši kako nas putovanja mudraca mogu nečemu naučiti, otkriti mudrost u društvu koje je "puno izvanjskog blještavila, ali oskudijeva u istinskom svjetlu, puno je informacija, ali s malo mudrosti, bogato bukom, a siromašno istinskom divljenjem."
„Mudraci nas uče da prava mudrost nije u znanju, utjecaju ili uspjehu, nego spremnosti da ostavimo sigurnost, prijeđemo put traženja i ponizna srca padnemo na koljena pred Bogom koji nam je je došao u susret”, ustvrdio je.
Kutleša je rekao kako je u današnjem društvu koje slavi ljudsku inteligenciju i samodostatnost istina koja nas uči bogojavljenje izazovna i gotovo skandalozna, a današnja svetkovina svetkovina podsjeća da se najdublja istina našeg života ne skriva u našim sposobnostima ni samodostatnosti nego u tome da nas je Bog prvi potražio, zavolio i prepoznao.
Po njegovim riječima, Bog se poslužio zvijezdom da mudracima pokaže Isusa Krista, a možda će za nekoga taj znak biti susret s osobom koja ga svojom vjerom zbunjuje i privlači, za nekoga drugog riječ iz pisma koje ga pogodi u srce, možda će to za nekoga biti rana, kriza, bolest koja može razbiti lažnu sigurnost ili liturgija koja preobražava svojom ljepotom.
„Naš mentalitet potrošačke religioznosti slijedi logiku koristi, ona glasi ići ću za Bogom ako se isplati, ako mi sredi život, brak, posao, ako budem miran i sretan. Tko tako traži ne traži živog Boga nego religiozni servis za osobnu udobnost, mudraci su vjerojatno imali više problema kada su krenuli na put, ali su našli Krista i to je bilo vrijedno svake žrtve”, poručio je Kutleša..
Smatra da je opasnost za vjernike da se pretvore "u one koji sve znaju, a ništa ne čine kako bi se približili Bogu", dok se mudraci ne daju zaustaviti ravnodušnošću religijskih stručnjaka, oni nastavljaju dalje sami i bez ljudske podrške, te da i danas postoje oni koji žele Krista ukloniti iz javnog prostora, savjesti, moralnog života jer "smeta, traži obraćenje, škaklje naše savjesti", a to su Herodi ovog svijeta.
„Postoje i oni religiozni koji sve znaju, sudjeluju, komentiraju, ali ne prelaze onih nekoliko kilometara osobne žrtve i obraćenja, a i mudraci, ljudi koji slijede svjetlo, nadilaze poteškoće, ravnodušnosti drugih, vlastita razočaranja i padaju ničice pred Kristom dopuštajući da ih oni učini novim ljudima”.
„Ako se u čijoj duši pojavi prva iskra želje za Bogom potrebno ju je čuvati kao najveće blago slijediti je kao što su mudraci slijeidli zvijezdu jer ne vodi samo do Betlehema nego do Isusova rođenja u duši”, napomenuo je Kutleša u propovijedi.
Na misi, izravno prenošenoj na HTV-u, pjevali su Koralisti zagrebačke katedrale pod ravnanjem maestra Miroslava Martinjaka, uz orguljašku pratnju Nevena Kraljića.
