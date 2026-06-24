"Dobitnici inflacije su strani trgovački lanci, telekomi i banke. Oni su strani plaćenici, njih neću okrivljivati" "Oni su strani plaćenici i njih neću okrivljivati

"Nije slučajno da naši proizvođači žitarica imaju za 20-30 posto niže otkupne cijene nego u susjednoj Mađarskoj. To nije slučajno. Nije slučajno da naši proizvođači voća i povrća su svega u 10 posto pokriveni ugovorima, a da su Austrijanci, primjerice, u 95 posto pokriveni ugovorima sa zagarantiranim otkupom cijena. To nije slučajno. Nije ni slučajno da kod nas jedini koji prosperiraju su preprodavači, trgovački lanci i banke. To nije slučajno. To je politički izbor", kazala je Benčić.