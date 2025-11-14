Oporba o prijedlozima zakona: Rani božićni poklon ministra Bačića i Plenkovićeve vlade građevinskim špekulantima

Ministar Bačić u svom izlaganju također je napomenuo da oporba manipulira, da nisu pročitali zakon i da ako je netko bio izvrgnut napadima, osobito privatnih investitora, onda je to bio on."Nitko nije ušao u ministarstvo od nas da lobira za neko rješenje, napadalo me se, prozivalo da rušim projekte, nazivali su me raznim imenima, a mi samo štitimo javni interes", poručio je Bačić.