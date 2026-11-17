35. obljetnica stradanja
Documenta objavila preliminarne podatke o žrtvama Škabrnje i Nadina
Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću u utorak je objavila preliminarne podatke o žrtvama Škabrnje i Nadina, koje su ubijene u 18. i 19. studenog 1991. te u kasnijim periodima, te najavila da će sredinom prosinca 2026. objaviti cjelokupne podatke o žrtvama za Zadarsku županiju.
U povodu 35. obljetnice stradanja mještana Škabrnje i Nadina, Documenta je ujedno pozvala članove obitelji, prijatelje i sve one koji su poznavali žrtve ili znaju nešto o njihovom stradanju, da se jave radi cjelovitijeg i vjerodostojnijeg popisa žrtava u Škabrnji i Nadinu, ali i cijeloj Hrvatskoj.
Objavljeni popis od više od 80 žrtava dostupan je na webu Documente, a sadrži ime i prezime, datum rođenja i datum stradanja žrtava.
U Škabrnji u dva dana ubijeno najmanje 43 civila, u Nadinu 11
U ranim jutarnjim satima 18. studenoga 1991. pripadnici Jugoslavenske narodne armije (JNA) i srpskih paravojnih postrojbi, uz potporu avijacije i trideset tenkova, izvršili su topničko-pješački napad na Škabrnju.
Mjesto je branilo 246 hrvatskih branitelja, no s obzirom na višestruko naoružane neprijateljske snage, nisu uspjeli obraniti selo, podsjetila je Documenta.
Najmanje 43 civila ubijena su u prva dva dana napada, dok je 14 branitelja poginulo ili je ubijeno u zarobljeništvu.
Civili, zatečeni u selu, tijekom napada sklonili su se u podrume, odakle su prisilno izvedeni nakon zauzimanja sela.
Nakon što bi izašli iz podruma, odvođeni su sa strane i ubijani, a neki su prije ubojstva bili i mučeni. Među zatečenim mještanima bio je značajan broj starijih osoba, a događajima su svjedočili preživjeli, među kojima žene i djeca.
Oko 90 zarobljenih civila natjerano je u živi štit, no oni su nakon kratkotrajnog zatočeništva i zastrašivanja predani hrvatskoj strani.
U sljedećih nekoliko mjeseci u okupiranoj Škabrnji ubijeno je još najmanje 10 civila, dok je nekoliko njih umrlo uslijed smrzavanja i izostanka osnovne životne i liječničke skrbi.
Dan nakon sloma obrane Škabrnje, 19. studenoga, izvršen je napad na Nadin, u kojem je istoga dana u jednoj kući ubijeno sedmero mještana.
U Nadinu je tijekom rata stradalo ukupno 22 mještanina. U samo dva dana, 19. i 20. studenoga, u tom malenom mjestu ubijeno je 11 civila i dvojica branitelja, dok je sudbina troje mještana još uvijek nepoznata.
U nekoliko navrata tijekom studenoga 1991. JNA je hrvatskim vlastima predala 48 tijela, među kojima 41 žrtva iz Škabrnje, te sedmero žrtava iz Nadina.
Iz masovne grobnice u blizini Osnovne škole u Škabrnji tijekom 1996. ekshumirano je 27 tijela te još dva u predjelu Ambar.
Među ekshumiranim žrtvama iz masovne grobnice kod škole bilo je i petero civila ubijenih u Zemuniku Gornjem.
Jedan kazneni postupak još u tijeku
Pred Haškim tribunalom za zločine u Škabrnji i Nadinu na višegodišnje kazne zatvora 2004. osuđeni su Milan Martić i Milan Babić, dok je 2023. godine u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića utvrđena odgovornost optuženika po osnovu udruženog zločinačkog pothvata za zločine protiv čovječnosti, među ostalim i u Škabrnji.
Za ratni zločin u Škabrnji, Županijski sud u Zadru 1998. pravomoćno je 18 osoba proglasio krivima te im dosudio višegodišnje zatvorske kazne, no osim Zorane Banić i Jovana Badžoke, ostale osobe nisu nikada odslužile zatvorske kazne te i dalje nisu dostupne pravosudnim tijelima RH, upozorila je Documenta.
Za zločin u Nadinu pred Županijskim sudom u Splitu u tijeku je kazneni postupak protiv jednog nedostupnog okrivljenika Zorana Zorića.
Također, Documenta je navela kako dokumenti korišteni u postupcima pred MKSJ-om potvrđuju zapovjednu ulogu Ratka Mladića u vojnim operacijama na tom području.
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