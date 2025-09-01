Oglas

Zgrada gradske uprave

Dojava o bombi u Tomaševićevom uredu bila je lažna. Evakuirano pola zgrade

N1 Info
01. ruj. 2025. 15:58
01.09.2025., Zagreb - Dojava o bombi u Gradskom poglavarstvu. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Veći dio zgrade Gradske uprave evakuiran je nakon što je stigla dojava o bombi u uredu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Policija je obavila pregled zgrade i utvrdila da je dojava lažna, potvrđeno je Indexu.

"Dobili smo dojavu o bombi, evakuirani su treći i četvrti kat zgrade. Policija vrši očevid", rekla je ranije Indexu gradonačelnikova glasnogovornica Dinka Živalj. 

Prema pisanju 24sata, njihova je redakcija dobila tu prijetnju Tomaševiću, poslanu s lažne adrese elektroničke pošte.

Nepoznata osoba u poruci je navela i da je druga bomba postavljena u uredu službenice Ureda za imovinu, uz tvrdnju da se time želi zaustaviti navodna "zaštita kriminalaca u Bandićevom naselju".

Teme
Tomislav Tomašević

