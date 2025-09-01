Građani vidjeli bespilotnu letjelicu kako kruži iznad Zagreba: Ovako izgleda njezina ruta

“Bayraktar se osim za borbeno djelovanje, koristi i za izviđanje kao i prikupljanje podataka. Vrijednost ugovora je 67 milijuna eura bez PDV-a, ali pritom želim naglasiti kako je riječ o oružju koje je prijeko potrebno ne samo vojsci u borbenim djelovanjima, nego je riječ o sustavu koji može nadzirati i naše granice, a može ga koristiti primjerice i Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova kao i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine”, rekao je ministar. Pritom, istaknuo je kako će Bayraktari dodatno unaprijediti djelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske i kako je riječ o jednom od najboljih sustava besposadnih letjelica u svijetu.