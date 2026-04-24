policija na terenu
Dojave o bombama u školama i vrtićima u više hrvatskih gradova, u Zadru su bile lažne
Kako je potvrđeno za N1, u više škola i vrtića u Zagrebu su zaprimljene dojave o bombama. Dojave su stigle i u škole u Zadru, kao i u Splitu. Učenici su evakuirani
Hina javlja su dojave o bombama u obrazovnim ustanovama na zadarskom području bile su lažne.
U policiji kažu da su provedeni "adekvatni postupci" u prostorijama više obrazovnih ustanova i utvrđeno je da je dojava bila lažna, a pritom je angažiran maksimalan broj policijskih službenika.
Ni u jednoj odgojno-obrazovnoj ustanovi nisu pronađena eksplozivna sredstva, a nadležne službe će provesti kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela, navode u priopćenju.
Poruka u kojoj se navodi da su u odgojno-obrazovnim ustanovama na zadarskom području postavljene eksplozivne naprave zaprimljena je u petak poslije 7 sati na više adresa elektroničke pošte Policijske uprave zadarske te na druge adrese elektroničke pošte na zadarskom području.
Policija u svim institucijama za koje su stigle dojave
Za N1 je iz zagrebačke policije potvrđeno da je policija na terenu i provodi preglede. Učenici u jutarnjem turnusu poslani su kućama, dok će nastava poslijepodne ovisiti o dovršetku pirotehničkih pregleda.
Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dosadašnjim pretragama potvrdili da su dojave bile lažne, piše Net.hr. Policija i dalje postupa na terenu te provjerava svaku pojedinu dojavu.
Dojave su stigle i u zadarske škole, a Dalmatinski portal objavio je da je na adrese škola i vrtića na području Splita, a Dalmacija danas piše da je prijetnja stigla i u splitsku Gradsku upravu.
Na stranicama Grada Zadra izvijestili su da je jutros na službene e-mail adrese većine školskih ustanova na području grada zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja i pošiljatelja u kojoj se navodi kako je u obrazovnim ustanovama postavljena eksplozivna naprava.
"Grad Zadar je u stalnoj komunikaciji s nadležnim institucijama te zahvaljujemo svim službama na pravovremenim reakcijama i odgovornosti u ovoj osjetljivoj situaciji kao i roditeljima na razumijevanju", objavili su iz Grada Zadra.
Zadarska policija izvijestila je da je jutros, nešto poslije 7 sati, zaprimila e-mail poruku o postavljenim eksplozivnim napravama u odgojno-obrazovnim ustanovama na zadarskom području.
"Danas, iza 7 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave zadarske, kao i na druge adrese elektroničke pošte na zadarskom području, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u odgojno-obrazovnim ustanovama na zadarskom području postavljene eksplozivne naprave.
Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova", objavili su u petak iz zadarske policije.
"Prema naputku policijskih službenika, učenike iz matične škole i svih šest područnih odjela smo pustili kući jer nastave danas neće biti", izjavila je Hini ravnateljica Osnovne škole Valentina Klarina u Preku na otoku Ugljanu Linda Kolega Babajko.
O bombama obavijestili čak i medije
Mailove u kojima se navodi da su postavljene bombe na brojnim mjestima u petak su primili Grad Split, Vlada RH, Sabor, policiji, pa čak i brojne medijske redakcije, doznaje se u splitskoj policiji.
U splitskoj su policiji rekli da su "upoznati sa današnjim mailovima, te da će provesti adekvatne postupke".
U mailovima koji su od ponedjeljka do danas stigli na brojne adrese po cijeloj Hrvatskoj prijeti se eksplozijama i napadima po školama i ostalim javnim institucijama, kao i u trgovačkim centrima pa čak i zračnoj luci.
Policija je na svaku takvu dojavu izašla na teren, evakuirala prostor, pregledala sve i uvijek utvrdila da su dojave bile lažne. Bez obzira na to jesu li dojave istinite ili lažne policija će uvijek postupati u skladu sa svojim ovlastima te štititi građane, poručuju u policiji.
Hoće li biti nadoknade? Oglasili se iz Ministarstva
Iz Ministarstva obrazovanja istaknuli su da sustav mora reagirati na svaku prijetnju sigurnosti, pa i onu najmanju, i to će uvijek činiti. Poručuju da je sigurnost svih u sustavu uvijek na prvom mjestu.
"Osuđujemo ovakve postupke koji unose paniku i strah, a o motivima onih koji to rade možemo samo nagađati. Ključno je da se počinitelji što prije pronađu i adekvatno kazne kako bi ovo ugrožavanje i maltretiranje škola prestalo te kako bi se ostalim potencijalnim počiniteljima ovakvih djela poslala jasna poruka da će svi oni koji rade ovakve radnje biti pronađeni i sankcionirani", poručeno je iz Ministarstva.
Što se tiče nadoknada izgubljenih sati nastave, iz Ministarstva kažu kako se radi o pojedinačnim slučajevima i o konkretnim predmetima koji nisu održani, prenosi Dnevnik.hr. "Svaka će škola za sebe odlučiti treba li uopće nadoknadu, i iz kojih predmeta i za koje učenike", naglasili su.
Jučerašnje dojave u zadarskim trgovačkim centrima lažne
Osvrnuli su se i na jučerašnje dojave o bombama u dva zadarska trgovačka centra:
"U odnosu na jučerašnju zaprimljenu elektroničku poštu u kojoj se navodi kako su u dva trgovačka centra u Zadru postavljene eksplozivne naprave, provedeni su adekvatni postupci u centrima i utvrđeno je da je dojava bila lažna.
Angažiran je maksimalan broj policijskih službenika kako bi se obavile sve potrebne radnje. Tom prilikom nisu pronađena eksplozivna sredstva, a nadležne službe će provesti kriminalističko istraživanje vezano uz postojanje sumnje u počinjenje kaznenog djela", kazali su iz zadarske policije.
Podsjetimo, u četvrtak je stiglo niz dojava u školama u Istri, na području Šibenika, Karlovca, Splita i Kaštela, kao i na adrese trgovačkih centara Arena centar u Zagrebu i Arena Parka te dva trgovačka centra u Splitu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare