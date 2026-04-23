NOVE PRIJETNJE

Dojave o bombama u više hrvatskih županija. Policija pretražuje niz škola, učenici evakuirani

Hina , N1 Info
23. tra. 2026. 09:05
Više desetaka škola u Istarskoj županiji u četvrtak ujutro zaprimilo je putem elektroničke pošte obavijest od istog pošiljatelja kako se u obrazovnim ustanovama odnosno školama u Puli postavljene eksplozivne naprave, potvrdila je istarska policija.

Policija je također jutros oko osam sati na svojoj adresi elektroničke pošte zaprimila poruke istog pošiljatelja te istog sadržaja u kojoj se navodi kako se u brojnim obrazovnim ustanovama odnosno školama u Puli postavljene eksplozivne naprave.

"Postupanje je u tijeku, a policijski službenici su na terenu i provjeravaju istinitost dojave u razgovoru s odgovornim osobama tih ustanova te vrše preglede svih školskih prostorija, dok su učenici i profesori evakuirani iz školskih zgrada", rekla je policija. Istraga je u tijeku.

Dojave i za šibenske škole

Policija je izvijestila o dojavama i u šibenskim školama.

"Danas oko 8:30 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave šibensko-kninske, kao i na adrese elektroničke pošte više škola, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u obrazovnim ustanovama na području Šibenika postavljene eksplozivne naprave.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova", poručili su iz policije.

Postupanje i u Kaštelima

Jutros je zaprimljena dojava i u jednoj srednjoj školi u Kaštelima. Dalmacija Danas navodi da je stigla putem elektroničke pošte.

"Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja saznanja stupili u kontakt s ravnateljima škola koje su zaprimile navedenu elektroničku poštu. U suradnji s djelatnicima škola provest će se adekvatni postupci provjere i obilasci škola", kazali su iz policije.

Pregled škola i u Karlovcu

"Danas nešto prije 9 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave karlovačke, kao i na adrese elektroničke pošte više škola s područja karlovačke županije, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u obrazovnim ustanovama na području karlovačke županije postavljene eksplozivne naprave.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova", objavili su iz karlovačke policije.

