Dojave o bombama u više hrvatskih županija. Policija pretražuje niz škola, učenici evakuirani

Više desetaka škola u Istarskoj županiji u četvrtak ujutro zaprimilo je putem elektroničke pošte obavijest od istog pošiljatelja kako se u obrazovnim ustanovama odnosno školama u Puli postavljene eksplozivne naprave, potvrdila je istarska policija.
Policija je također jutros oko osam sati na svojoj adresi elektroničke pošte zaprimila poruke istog pošiljatelja te istog sadržaja u kojoj se navodi kako se u brojnim obrazovnim ustanovama odnosno školama u Puli postavljene eksplozivne naprave.
"Postupanje je u tijeku, a policijski službenici su na terenu i provjeravaju istinitost dojave u razgovoru s odgovornim osobama tih ustanova te vrše preglede svih školskih prostorija, dok su učenici i profesori evakuirani iz školskih zgrada", rekla je policija. Istraga je u tijeku.
Dojave i za šibenske škole
Policija je izvijestila o dojavama i u šibenskim školama.
"Danas oko 8:30 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave šibensko-kninske, kao i na adrese elektroničke pošte više škola, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u obrazovnim ustanovama na području Šibenika postavljene eksplozivne naprave.
Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova", poručili su iz policije.
Postupanje i u Kaštelima
Jutros je zaprimljena dojava i u jednoj srednjoj školi u Kaštelima. Dalmacija Danas navodi da je stigla putem elektroničke pošte.
"Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja saznanja stupili u kontakt s ravnateljima škola koje su zaprimile navedenu elektroničku poštu. U suradnji s djelatnicima škola provest će se adekvatni postupci provjere i obilasci škola", kazali su iz policije.
Pregled škola i u Karlovcu
"Danas nešto prije 9 sati na adrese elektroničke pošte Policijske uprave karlovačke, kao i na adrese elektroničke pošte više škola s područja karlovačke županije, zaprimljena je poruka u kojoj se navodi kako su u obrazovnim ustanovama na području karlovačke županije postavljene eksplozivne naprave.
Na teren su odmah upućeni policijski službenici te se u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova obavljaju preventivni pregledi ustanova", objavili su iz karlovačke policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
