Donosimo detalje o sprovodu Jean-Michela Nicoliera

Posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog 25-godišnjeg Francuza koji je bez oklijevanja došao braniti Hrvatsku, pronađeni su nakon 34 godine potrage na Ovčari. Uz njega su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, dok su u Petrovačkoj Doli pronađeni ostaci Dragutina Štica.