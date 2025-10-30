Donosimo detalje o sprovodu Jean-Michela Nicoliera

Sprovod Jean-Michela Nicoliera, heroja obrane Vukovara, održat će se u četvrtak, 6. studenoga u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.
Oglas
Nakon sprovoda bit će služena misa zadušnica u crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, prenosi Dnevnik.hr.
Posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog 25-godišnjeg Francuza koji je bez oklijevanja došao braniti Hrvatsku, pronađeni su nakon 34 godine potrage na Ovčari. Uz njega su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, dok su u Petrovačkoj Doli pronađeni ostaci Dragutina Štica.
Nicolier je ranjen 9. studenoga 1991. godine na vukovarskom Sajmištu. Nakon pada grada, devet dana kasnije, odveden je iz bolnice s ranjenicima i civilima na Ovčaru, gdje je bio mučen i ubijen.
Ovaj hrabri mladi Francuz stigao je u Hrvatsku samo nekoliko dana nakon svog 25. rođendana, vođen dubokim osjećajem empatije prema narodu koji se borio za slobodu.
Unatoč priznanjima o njegovom smaknuću, ubojica Jean-Michela Nicoliera nikada nije odgovarao za zločin, jer u Srbiji ima status zaštićenog svjedoka zbog suradnje s tužiteljstvom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas