Oglas

POSLJEDNJI POZDRAV

Donosimo detalje o sprovodu Jean-Michela Nicoliera

author
N1 Info
|
30. lis. 2025. 15:51
Jean-Michel Nicolier
Patrik Macek/PIXSELL

Sprovod Jean-Michela Nicoliera, heroja obrane Vukovara, održat će se u četvrtak, 6. studenoga u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Oglas

Nakon sprovoda bit će služena misa zadušnica u crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, prenosi Dnevnik.hr.

Posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog 25-godišnjeg Francuza koji je bez oklijevanja došao braniti Hrvatsku, pronađeni su nakon 34 godine potrage na Ovčari. Uz njega su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, dok su u Petrovačkoj Doli pronađeni ostaci Dragutina Štica.

Nicolier je ranjen 9. studenoga 1991. godine na vukovarskom Sajmištu. Nakon pada grada, devet dana kasnije, odveden je iz bolnice s ranjenicima i civilima na Ovčaru, gdje je bio mučen i ubijen.

Ovaj hrabri mladi Francuz stigao je u Hrvatsku samo nekoliko dana nakon svog 25. rođendana, vođen dubokim osjećajem empatije prema narodu koji se borio za slobodu.

Unatoč priznanjima o njegovom smaknuću, ubojica Jean-Michela Nicoliera nikada nije odgovarao za zločin, jer u Srbiji ima status zaštićenog svjedoka zbog suradnje s tužiteljstvom.

Teme
Jean-Michel Nicolier Sprovod ovčara vukovar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ