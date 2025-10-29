objavio ministar tomo medved
Pronađeno je tijelo Jean-Michela Nicoliera: "Nije rođen u Hrvatskoj, ali za nju je ostavio svoje srce"
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potvrdio je u srijedu u Nacionalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" da su identificirani posmrtni ostaci četiriju hrvatskih branitelja ekshumiranih na području Vukovara, među kojima je i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier.
Nakon završetka identifikacije ministar Tomo Medved održao je konferenciju za novinare.
Ministar branitelja potvrdio je:
"Identificirali smo Josipa Batorela rođenog 1947. godine, ubijenog na Ovčari u dobi od 44 godine, Zorislava Gašpara rođenog 1971., ubijenog na Ovčari u dobi od 20 godina, Jean Michela Nicoliera rođenog 1966. godine, odvedenog na Ovčaru, mučenog i ubijenog u dobi od 25 godina."
"Nije rođen u Hrvatskoj, ali za nju je ostavio svoje srce i za nju žrtvovao svoju život. Kada je sloboda bila ugrožena odlučio je stati uz istinu i pravdu. Njegova majka se preselila u Hrvatsku kako bi bila bliže sinu, napokon je dočekala istinu."
"Identificirali smo i Dragutina Štita, rođenog 1939. godine, njegovi ostaci su ekshumirani na Petrovačkoj doli", dodao je Medved.
Identifikaciji su nazočili majka, brat i nećak Jeana Michela Nicoliera, koji su doletjeli iz Francuske.
Oglasio se premijer Plenković
"U masovnoj grobnici na Ovčari kod Vukovara i na Petrovačkoj doli pronađeni su i identificirani posmrtni ostatci četiriju žrtava iz Domovinskog rata, među kojima i oni Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je svoju hrabrost iskazao sudjelujući u obrani Vukovara, zajedno s 🇭🇷 braniteljima. Ovaj trenutak posebno je važan njegovoj majci Lyliane Fournier i cijeloj obitelji, kojoj izražavamo punu podršku i poštovanje.
Zahvaljujem PPVRH Tomo Medved i Ministarstvu hrvatskih branitelja na ustrajnosti i intenzivnim naporima koje ulažu u zahtjevnom procesu pronalaska nestalih osoba iz Domovinskog rata.
Vlada Republike Hrvatske neće prestati tragati za još 1.740 nestalih osoba, što dugujemo njihovim obiteljima i svim hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske", objavio je premijer na Facebooku.
Michel Nicolier (1966.-1991.) francuski dragovoljac i hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije. U Vukovara je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu. Nakon pada i okupacije Vukovara i ulaska Jugoslavenske vojske i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.
