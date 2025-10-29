"dvostruke konotacije"
VIDEO / Povjesničar Nazor se raplakao u studiju N1 televizije pričajući o Nicolieru
Povjesničar i voditelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao pronalaske posmrtnih ostataka trojice hrvatskih branitelja i Francuza Jean Michela Nicoliera, ali i pitanje HOS-a i dvostrukih konotacija, a osvrnuo se i na film Mirotvorac.
"I sama lokacija Petrovačke dole govori da su zlotvori na sve moguće načine željeli zataškati i sakriti svoj zločin. Barem minimum ljudskosti je bilo da se upozori na to gdje su ta tijela, da se mogu dostojanstveno pokopati. Među identificiranim braniteljima izdvajam Jeana Michelea Nicoliera jer je to mladić koji je došao izvan Hrvatske, prepoznao je što se tu događa, da je riječ o brutalnoj agresiji, kao što danas Rusija provodi agresiju nad Ukrajinom."
"Došao je čista srca pomoći Hrvatskoj u obrani. Zaslužuje naše divljenje, posebno kad je dao intervju za francusku televiziju i rekao da je uz nas i u dobru i zlu...", poručio je Ante Nazor pa se posebno osvrnuo na HOS i ambleme na odorama:
"Ministar Medved, kad je čitao podatke o njemu, je rekao da je pripadnik HOS-a. Vrlo jasno. Postrojba koja je zajedno s ostalima branila Hrvatsku. Ovih dana, kada slušam one koji bi zabranili pjesmu Čavoglave, koji ne priznaju dvostruku konotaciju amblema na mladiću kao što je Nicoliere... Kakva je konotacija na ekshumiranim ostacima Žarka Manjkasa Crvenkape? Prilikom ekshumacije je na njegovoj odori taj znak itekako bio jasan."
Ustav ne priznaje dvostruke konotacije?
"Pustimo to, ustavne kategorije. Kakva je konotacija mladića koji su iz zagrebačke Dubrave, iz Francuske... došli braniti Hrvatsku i poginuli braneći Hrvatsku protiv velikosrpskog fašizma? Tada je jedna od formacija koja je napadala Hrvatsku imala zvijezdu petokraku. I ovi koji bi sad zabranjivali ambleme iz Domovinskog rata, ništa im nije sporno sa zvijezdom petokrakom. Gdje mi živimo? Je li to moguće? To se neće dogoditi, niti jedna hrvatska vlada neće zabraniti amblem niti jedne postrojbe u Domovinskom ratu, to su te dvostruke konotacije. Za mene su konotacije na tim odorama isključivo pozitivne. Ustavna kategorija, Ustav, slušam jučer kolegu Hrvoja Klasića koji opet govori o ustavnim vrednotama. Pa Ustav govori da odbacujemo i komunizam."
Nazor je dodatno pojasnio svoje viđenje.
"Govore o antifašističkim vrijednostima Ustava. Koji antifašizam? Onaj zapadni, ili onaj koji je donio zlo na istoku Europe, u Jugoslaviji, odnosno u Hrvatsku. Nikad nećemo izaći iz ovog začaranog kruga podjela ako ne prihvatimo povijest onakvom kakvom je bila u pojedinim razdobljima. Ako je tumačimo parcijalno, nećemo izaći iz rovova. Masovne zločine počinio je i ustaški i komunistički režim. Po čemu je jedan znak isključen iz osude, a drugi je automatski kriv? Za sve nas, mlade na koncertima, mlade koji su dočekali hrvatsku reprezentaciju, oni ambleme vežu za razdoblje Domovinskog rata."
O filmu "Mirotvorac"
"Josip Reihl Kir bio je načelnik policijske uprave i radio je svoj posao. Kao i mnogi načelnici policijskih uprava zalagao se za mir i pokušao je pregovarati i taj čovjek je zaslužio film. Razgovarao je s onima koji nisu htjeli mir i bilo je jasno da će biti rata. Nakon Borova Sela sve je bilo jasno. Nažalost, on je tragično stradao. Ja neću ulaziti u montažu i kvalitetu snimke, no film je dobio tri nagrade. Niti jedan od članova žirija nije povjesničar, ali nemaju problema reći da je film baziran na arhivskom gradivu; jest, ali nije cjelovito."
"Kroz taj film ćete provući izjavu da je ZNG paravojna formacija, što nikad nije bio. Kroz film se sugerira da smo svi jednako odgovorni za rat, a mi možda malo i više. I ono što je totalna glupost kad govorimo o izvorima, na kraju filma, jedan od naratora će reći da se slušalo Kira i Boljkovca ne bi bilo rata. Eto, nisu ih slušali Hrvati pa smo odgovorni za rat."
Jeste li pogledali film?
"Jesam, još u kolovozu sam reagirao jer su neki kolumnisti govorili da je njegovo ubojstvo uzrokovalo širenje rata u Slavoniji, što nije točno. Oni koji tvrde da je film rađen na arhivskom gradivu nisu u krivu, ali prešućuju da je to izdvojeno selektivno i da se zanemaruju glavne činjenice. Jedan od scenarista, Hrvoje Zovko nam je poznat po svojim uradcima, kratko rečeno, on je površan i tendenciozan", kaže Nazor.
Uvrijedili ste kolegu, možete li pojasniti u kojem smislu ste ga nazvali površnim i tendencioznim?
"S punom odgovornošću to govorim, sigurno ćemo sjesti i razgovarati o tome koje dokumente su preskočili. Ovdje nemate sastanak u Vukovaru uoči Borova Sela na kojem je bio Reihl Kir. Ovaj rat nije uzrokovala Hrvatska, a tu su te sugestije", zaključio je Ante Nazor.
