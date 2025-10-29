"Josip Reihl Kir bio je načelnik policijske uprave i radio je svoj posao. Kao i mnogi načelnici policijskih uprava zalagao se za mir i pokušao je pregovarati i taj čovjek je zaslužio film. Razgovarao je s onima koji nisu htjeli mir i bilo je jasno da će biti rata. Nakon Borova Sela sve je bilo jasno. Nažalost, on je tragično stradao. Ja neću ulaziti u montažu i kvalitetu snimke, no film je dobio tri nagrade. Niti jedan od članova žirija nije povjesničar, ali nemaju problema reći da je film baziran na arhivskom gradivu; jest, ali nije cjelovito."