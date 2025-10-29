Zadnji intervju Nicoliera prije smrti: "Ostao sam. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno"

Članovi obitelji hrvatskog branitelja Jean-Michel Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je sudjelovao u obrani Vukovara od velikosrpske agresije te je pogubljen u noći 20. na 21. studenoga 1991. ispred hangara na Ovčari, identificirali su u srijedu njegove posmrtne ostatke.
Oglas
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved sastao se u sklopu procesa identifikacije u vukovarskoj Memorijalnoj bolnici Dr. Juraj Njavro sa članovima obitelji četvero branitelja ekshumiranih na Ovčari i Petrovačkoj doli, među kojima je i obitelj Nicoliera.
Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu Vukovara, gdje je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani vukovarske četvrti Sajmišta.
Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu. Nakon pada i okupacije Vukovara pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi su iz bolnice odveli Nicoliera zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga pogubljen ispred hangara na Ovčari.
"Izgubio sam previše prijatelja, vidio sam previše patnji, ja sam ostao, znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno"
U podrumu vukovarske bolnice, nekoliko sati prije smrti, u kratkome intervjuu francuskim reporterima Nicolier je rekao:
“Izgubio sam previše prijatelja, vidio sam previše ljudi kako plaču, previše patnji. Više su mi puta predložili da izađem iz Vukovara i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. Izgubili smo. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar. To je moj izbor, i u dobru i u zlu. Zašto kao dragovoljac? Jer mislim da im treba pomoći. Zbog toga sam izabrao njihovu stranu".
Što za vas zapravo simbolizira Vukovar, pitali su ga reporteri: "Klaonicu. Klaonicu. Klaonicu.”
Zbog zasluga u obrani Republike Hrvatske 2011. ga je tadašnji predsjednik Ivo Josipović posmrtno odlikovao Redom Nikole Šubića Zrinskoga, a odličje je primila njegova majka Lyliane Forunier.
Po Jean-Michelu Nicolieru imenovan je i pješački most preko rijeke Vuke u središtu Vukovara, te je postavljena njegova bista.
"Smrt mladoga Francuza Jean-Michela nadilazi tragediju ratnog sukoba. Ovog mladića koji nije znao puno o Hrvatima i nije došao u Vukovar kao plaćenik, vodila je etika suosjećanja prema ugroženom malom narodu, etika pravde i morala. Jean-Michel Nicolier pokazao je iznimnu hrabrost i herojstvo u odbrani Vukovara", naveli su svojedobno iz Udruge dr. Ante Starčevića iz Tovarnika.
Godine 2012. objavljen je povijesni roman hrvatske književnice Nevenke Nekić "Jean ili miris smrti", o životu i sudbini Nicoliera i tragičnom dobu rata u Vukovaru i Hrvatskoj. Četiri godina kasnije u Zagrebu je održana premijera dokumentarnog filma redatelja Branka Ištvančića o njegovu životu "Sve je bio dobar san".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas