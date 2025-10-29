Majka Jean-Michela Nicoliera: Uvijek mi je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu

"Željela bih zahvaliti hrvatskoj Vladi, a posebno ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu. Svaki put kada sam tražila od njega sastanak i informaciju uvijek je bio tu za mene zadnjih osam godina. Jean-Michel me je zvao kada je bio u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, čuli smo se telefonom, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu. Mislim na sve druge obitelji koje traže svoje nestale i nadam se da će drugi roditelji proživjeti moju radost danas, borba ide dalje, mislim na druge nestale", rekla je Lyliane Forunier.