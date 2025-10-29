Lyliane Forunier
Majka Jean-Michela Nicoliera: Uvijek mi je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu
Nakon što je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potvrdio da su identificirani posmrtni ostaci četiriju hrvatskih branitelja ekshumiranih na području Vukovara, među kojima je i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier, njegova majka, Lyliane Forunier dala je izjavu za medije.
"Željela bih zahvaliti hrvatskoj Vladi, a posebno ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu. Svaki put kada sam tražila od njega sastanak i informaciju uvijek je bio tu za mene zadnjih osam godina. Jean-Michel me je zvao kada je bio u Hrvatskoj u Domovinskom ratu, čuli smo se telefonom, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu. Mislim na sve druge obitelji koje traže svoje nestale i nadam se da će drugi roditelji proživjeti moju radost danas, borba ide dalje, mislim na druge nestale", rekla je Lyliane Forunier.
Trojica hrvatskih branitelja ekshumirana su iz masovne grobnice pronađene na Ovčari 25. rujna ove godine, a jedan iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli tijekom 2024. Među identificiranima s Ovčare je i Jean-Michel Nicolier, rekao je Medved na konferenciji za novinare.
"Jean-Michel nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život. U tom za nas sudbonosnom vremenu, kada je mnogima bilo lakše okrenuti pogled, on je pružio ruku pomoći", istaknuo je.
Osim Nicoliera, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.
