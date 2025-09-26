Ministar pozvao na istragu
DORH za N1 o "specijalnom ratu" protiv Hrvatske
DORH je za N1 komentirao izjavu ministra poljoprivrede Davida Vlajčiča o "specijalnom ratu protiv Hrvatske. Ministar je pozvao na istragu i rekao "kako se ne možemo praviti da ne znamo kako je virus ušao u Hrvatsku i strogo zaštićenu farmu"
"Institucije tu svakako trebaju raditi svoj posao. Vrlo jasne su sumnje. Ne bi bilo ozbiljno uključiti u nacionalni stožer glavnog državnog odvjetnika, ministra unutarnjih poslova i vrh same policije i 'slijepih očiju' praviti se kao da se ništa ne događa i da zapravo ne znamo kako je virus ušao u Republiku Hrvatsku i strogo zaštićenu farmu u biosigurnosnim uvjetima na razini Europske unije", kazao je Vlajčić.
Što kaže DORH?
"Državno odvjetništvo ne daje komentare na izjave ministara. Nadležno državno odvjetništvo postupat će u okviru svojih ovlasti ako zaprimi kaznenu prijavu ili ako dođe do saznanja iz kojih bi proizlazila osnovana sumnja na počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti u vezi događaja iz Vašeg upita i o tome će javnost biti upoznata", odgovorili su za N1.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
