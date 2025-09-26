Oglas

Ministar pozvao na istragu

DORH za N1 o "specijalnom ratu" protiv Hrvatske

Katarina Plantak
26. ruj. 2025. 13:00
09.05.2022., Zagreb - Zgrada DORH-a u Gajevoj ulici, ilustracija. Prema pisanju medija DORH i USKOK imaju velikih problema s odljevom kadrova zbog niskih placa. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

DORH je za N1 komentirao izjavu ministra poljoprivrede Davida Vlajčiča o "specijalnom ratu protiv Hrvatske. Ministar je pozvao na istragu i rekao "kako se ne možemo praviti da ne znamo kako je virus ušao u Hrvatsku i strogo zaštićenu farmu"

"Institucije tu svakako trebaju raditi svoj posao. Vrlo jasne su sumnje. Ne bi bilo ozbiljno uključiti u nacionalni stožer glavnog državnog odvjetnika, ministra unutarnjih poslova i vrh same policije i 'slijepih očiju' praviti se kao da se ništa ne događa i da zapravo ne znamo kako je virus ušao u Republiku Hrvatsku i strogo zaštićenu farmu u biosigurnosnim uvjetima na razini Europske unije", kazao je Vlajčić.

"Državno odvjetništvo ne daje komentare na izjave ministara. Nadležno državno odvjetništvo postupat će u okviru svojih ovlasti ako zaprimi kaznenu prijavu ili ako dođe do saznanja iz kojih bi proizlazila osnovana sumnja na počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti u vezi događaja iz Vašeg upita i o tome će javnost biti upoznata", odgovorili su za N1.

DORH David Vlajčić Ministarstvo poljoprivrede afrička svinjska kuga

