Novi detalji drame u Zagrebu: Izvukao bombu pred policajcima i uklonio osigurač

Sumnja se da je 35-godišnjak u petak, 10. srpnja oko 16.05 sati u Novom Zagrebu, na raskrižju Šišićeve ulice i Karamanovog prilaza, počinio kaznena djela na način da je nakon što su policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke uočili sumnjivog muškarca te mu prišli kako bi mu provjerili identitet, u tom trenutku uznemireni nepoznati muškarac, za kojeg je provedenim kriminalističkih istraživanjem utvrđeno da se radi o 35-godišnjaku, izvadio iz torbice ručnu bombu M75 i uklonio osigurač te zaprijetio policijskim službenicima da će usmrtiti i sebe i njih.