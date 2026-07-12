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Završio u pritvoru

Novi detalji drame u Zagrebu: Izvukao bombu pred policajcima i uklonio osigurač

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12. srp. 2026. 13:07
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10.07.2026.Zagreb - Zagrebački kvart Utrina nalazi se pod opsadom policije zbog muškarca koji prijeti da će aktivirati eksplozivnu napravu Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Incident se dogodio u petak oko 16.05 na raskrižju Šišićeve ulice i Karamanova prilaza u Utrinama.

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Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom na štetu četvorice policijskih službenika Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke, prisile prema službenoj osobi na štetu četvorice policijskih službenika Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Sumnja se da je 35-godišnjak u petak, 10. srpnja oko 16.05 sati u Novom Zagrebu, na raskrižju Šišićeve ulice i Karamanovog prilaza, počinio kaznena djela na način da je nakon što su policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke uočili sumnjivog muškarca te mu prišli kako bi mu provjerili identitet, u tom trenutku uznemireni nepoznati muškarac, za kojeg je provedenim kriminalističkih istraživanjem utvrđeno da se radi o 35-godišnjaku, izvadio iz torbice ručnu bombu M75 i uklonio osigurač te zaprijetio policijskim službenicima da će usmrtiti i sebe i njih.

Doveo u opasnost živote policajaca i građana

Na naredbe da vrati osigurač čime bi se spriječila daljnja opasnost od teških posljedica, oglušio se, nastavio do obližnjeg parka držeći je takvu u ruci. Temeljem navedenog i uz ozbiljne verbalne prijetnje doveo je u opasnost život i tijelo policijskih službenika, a ujedno i građana.

Tijekom cijelog događaja, policijski su ga službenici imali pod stalnim nadzorom te se vodila briga o sigurnosti građana na lokaciji mjesta događaja i sigurnoj udaljenosti od tog mjesta.

Prisutne su bile hitne službe, tim Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke te policijski službenici protueksplozijske službe koji su u nešto malo više od sat vremena uz uporabu sredstava prisile - sredstva za vezivanje uhitili uznemirenog muškarca te mu na siguran način oduzeli ručnu bombu.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 35-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.

Teme
bombaš novi zagreb policijac

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